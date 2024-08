Serena Williams se fait recaler d'un bar à Paris

Il achète un tapis, fait «deux trous au cutter» et se jette dans le vide

Comme quoi, même les plus grands champions ne peuvent pas tout anticiper - les balles des adversaires et la bouffe du soir-même. (mbr)

Fidèles à eux-mêmes, les internautes, eux, n'ont pas manqué de s'offusquer - et pas vraiment pour réconforter la tenniswoman retraitée et frustrée, qui a dû se reporter sur un autre restaurant à la dernière minute.

«Nous avons toujours été honorés de vous accueillir et nous le serons toujours»

S'il s'abstient de lui conseiller de passer un coup de fil la prochaine fois, il conclut avec la politesse ampoulée et ronronnante qui caractérise les 5 étoiles:

L'établissement n'a pas tardé à lui répondre avec une élégance polie, toujours sur X . «Chère Madame Williams, veuillez accepter nos plus sincères excuses pour la déception que vous avez rencontrée ce soir. Malheureusement, notre bar sur le toit était effectivement complet et les seules tables inoccupées que vous avez vues appartenaient à notre restaurant gastronomique, L'Oiseau Blanc, qui était entièrement réservé.»

«On m'a refusé l'accès au rooftop pour manger dans un restaurant vide de spots plus sympas. Mais jamais avec mes enfants», apostrophe Serena Williams dans un tweet amer.

Depuis, la quadruple médaillée d'or olympique profite de quelques jours de vacances dans la capitale parisienne aux côtés de son mari, Alexis Ohanian, et leurs deux filles, Olympia et Adira, pour assister aux compétitions.

Un rooftop avec fauteuils moelleux, rosiers parfumés et vue imprenable sur la Tour Eiffel. Serena Williams avait soigneusement choisi son spot, en visant le Bar avec vue de l'hôtel Peninsula, à Paris. Il fallait bien ça, pour se remettre de ses émotions après avoir crapahuté avec la torche olympique lors de la cérémonie d'ouverture des JO la semaine passée.

