People

Toutes les stars étaient à cette soirée avant les JO

Les Jeux de Paris n'ont pas encore commencé et déjà, un parterre de stars s'est rassemblé à la fondation Louis Vuitton pour une soirée organisée par le partenaire premium des JO, LVMH.

Plus de «Divertissement»

Veille de la cérémonie des Jeux olympiques oblige, c'est l'effervescence dans la capitale française. Et pour cause, de nombreuses stars ont fait le déplacement à la soirée «Prélude» comme elle se nomme. Charlize Theron, Serena Williams, Rosalía, Omar Sy, LeBron James, Novak Djokovic, Zendaya, Snoop Dogg, Steven Spielberg pour n'en citer que quelques-uns, ont répondu à l'appel. Pourquoi? Parce que cette petite sauterie a été organisée par LVMH, partenaire premium des JO, en collaboration avec Brian Roberts, président-directeur général de Comcast NBCUniversal et Anna Wintour, rédactrice en cheffe de Vogue. En gros, des gens qui pèsent dans le milieu du luxe et des médias et qui font de ces JO un événement glamour.

La soirée a eu lieu à la fondation Louis Vuitton. Le menu a été conçu par Jean Imbert, chef du Plaza Athénée et du Simplon-Venice-Orient-Express (et accessoirement ancien gagnant de Top Chef). Vogue précise que «des installations interactives et des jeux en tout genre inspirés par le sport (tennis de table, baby-foot, tir à l'arc, basket)» ont été imaginés par Pharrell Williams, directeur artistique de... Louis Vuitton (marque du groupe LVMH). La boucle est bouclée.

Jeremy Allen White joue pour la médaille d'or. instagram voguemagazine

LVMH c'est aussi Dior, Loewe, Pucci, Loro Piana, Céline, Kenzo, Bulgari, Berluti (marque qui habille les athlètes français). Et quand on s'appelle Bernard Arnault et qu'on possède toutes ces marques de luxe, on possède aussi un peu leurs égéries.

Charlize Theron, visage du parfum J'adore Dior depuis de nombreuses années, est peut-être celle qui a fait le plus sensation avec sa mini-robe blanche mettant en valeur ses 6 kilomètres de jambes. L'âge ne semble pas avoir de pouvoir sur elle. Serait-elle, pour de vrai, la méchante sorcière dans Blanche-Neige dont elle campe le rôle dans un film?

J'adior Charlize Theron! instagram voguemagazine

Autre star mise en lumière: Zendaya, égérie Bulgari, accompagnée de son fidèle destrier, le styliste Law Roach.

Pharell Williams, quant à lui, a été très bon élève avec son sac Vuitton et sa casquette Kenzo (marque du groupe LVMH). Même constat pour Serena Williams et son sac à main Vuitton qu'elle a montré aux photographes comme s'elle avait remporté une médaille.

Bonjour, je m'appelle Pharell Williams et je suis le fayot de LVMH! instagram wwd

Je pose comme on m'a appris, en entrouvrant la bouche pour un effet glamour. instagram wwd

Snoop Dogg, qui porte en ce vendredi 26 juillet la flamme olympique à Saint-Denis avant la cérémonie d'ouverture de ce soir, a osé le costume doré effet peau de crocodile. Qui d'autre pour porter un truc pareil?

Snoop Dogg commentera les JO sur la chaîne américaine NBC News. instagram wwd

Au micro de WWD, quand la journaliste lui demande quel athlète il soutient le plus, il a une réponse très Miss America: «Tous, bébé, de partout dans le monde.» C'est ça, l'esprit des Jeux olympiques.

Omar Sy, quant à lui, est resté assez discret avec un costume croisé bleu nuit, probablement d'une marque du groupe. Au micro de WWD, il explique qu'il suivra de près le judo, le basketball et le football durant ces JO.

Omar Sy au micro du média spécialisé dans la mode WWD. instagram wwd

La chanteuse Tyla a assuré le show pendant la soirée et s'est dit très excitée de supporter les athlètes de son pays d'origine, l'Afrique du Sud.

Tyla aime le crwwwroissant au jambon-fromage. Une spécialité très française. instagram voguemagazine

Au micro de Vogue, en plus de citer la gymnastique comme discipline olympique préférée, elle a ajouté qu'elle voulait manger des croissants à Paris. Très original. Oui, mais attention, mais des croissants avec du jambon et du fromage. Pas sûr qu'elle trouve son bonheur dans les boulangeries françaises pour qui le croissant se mange plein, sans fioriture.

En parlant de croissant:

Le programme de la cérémonie d'ouverture par ici:

Il y avait aussi la chanteuse Rosalia, le mannequin Calvin Klein Jeremy Allen White (oui, on sait, c'est un acteur), le créateur de mode Simon Porte Jacquemus, Novak Jokovich qui a récemment fait la Une de la nouvelle édition Vogue Adria (pour «adriatique») ou encore Emma Chamberlain qui a animé au printemps le red carpet du Met Gala pour Vogue. Bref, c'est la famille, comme dirait les débiles personnalités de la télé-réalité française.

Par contre, nulle trace de Céline Dion ou de Lady Gaga. Seraient-elles dans leur chambre d'hôtel en train de répéter avant le grand soir? A quelques heures de la cérémonie d'ouverture (19h30), on ne sait toujours pas qui chantera entre Aya Nakamura (très probable), Céline (probable) Dion ou Lady Gaga (peu probable).

LVMH a réussi son coup

LVMH est partenaire premium, c'est-à-dire que le groupe est le partenaire le plus important des Jeux olympiques. Il n'y est pas allé de main morte pour faire cuser. Sa stratégie marketing a été aussi puissante qu'une pub Trivago. A la veille des JO, impossible de dissocier les Jeux de Paris de Louis Vuitton. Les plateaux qui porteront les médailles sont recouverts du fameux pavé, signe distinctif de la maison de luxe, tout comme les malles monogrammées dans lesquelles sont transportés les torches de la flamme olympique. Ça promet pour la suite.

Les star au défilé Jacquemus à Capri 1 / 9 Les star au défilé Jacquemus à Capri Dua Lipa au défilé à Capri, en Italie, le 10 juin 2024. source: getty images europe / jacopo raule

Se battre en armure dans l'octogone? Voici le Armored MMA