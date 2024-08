Vidéo: watson

Snoop Dogg a une nouvelle lubie aux JO

Snoop Dogg a été filmé en plein cours de natation avec le nageur multi-médaillé Michael Phelps.

Vivons-nous dans le multivers de Snoop Dogg? En plus d’être omniprésent dans les tribunes durant les épreuves des Jeux olympiques de Paris, et après avoir porté la flamme sur fond de hip-hop, voilà que le rappeur s'est mis à la natation. Celui-ci a été aperçu en compagnie de... Michael Phelps.

Calvin Cordozar Broadus Jr, alias Snoop Dogg, a pu tester sa «puissance pulmonaire» dans la piscine lors d’une leçon très particulière avec la légende de la natation et multi-médaillé d’or aux Jeux olympiques.

Sur les images, on peut apercevoir «MP» (à prononcer «èm-pi», le surnom que lui a attribué Snoop Dogg) donner quelques astuces d'expert à son «étudiant». Le rappeur veut savoir une chose cruciale: comment être le plus rapide dans la piscine?

Avec un grand sourire aux lèvres, Phelps lui répond qu’il y a deux critères essentiels: l'envergure, et la puissance pulmonaire.

Ni une ni deux, Snoop Dogg lui rétorque:

«S’il y a bien une chose que j’ai, c’est de la puissance pulmonaire. Et j’ai aussi un corps de nageur! Compare nos corps, on a littéralement le même» Quelle humilité.

Place à la pratique! Snoop Dogg retire son peignoir aux couleurs des USA (spécialement floqué pour les JO de Paris) et commence sa leçon par un petit plongeon gracieux (non) et un crawl peu académique.

On vous laisse juger!

Snoop Dogg est-il prêt pour les JO? Vidéo: watson

