Olivia Benson appartient à Taylor Swift. Image: instagram/taylorswift

Voici les 5 animaux les plus blindés du monde

Ils valent des millions et vivent une vie de luxe: voici les animaux de compagnie les plus riches du monde.

Les animaux de compagnie des célébrités et d’autres personnes riches vivent une vie de luxe dont les gens ordinaires ne peuvent que rêver.

Gigoo

Le poulet le plus blindé au monde s'appelle Gigoo (image symbole) Image: keystone

Gigoo est le poulet le plus riche du monde, avec une valeur de 16 millions de francs suisses. L'oiseau appartenait à l'éditeur Miles Blackwell, décédé en 2011. Comme Blackwell n'avait pas d'enfants, il a laissé sa grande fortune à son animal de compagnie afin que ses moyens de subsistance puissent être financés même après sa mort. Mais avec 16 millions de francs suisses, cela ne sera pas un problème.

Sadie, Sunny, Lauren, Layla und Luke

Oprah Winfrey parle de ses amis à quatre pattes. Vidéo: YouTube/starznA9mals

Sadie, Sunny, Lauren, Layla et Luke sont les chiens de la légende du talk-show Oprah Winfrey. Elle a déjà assuré que ses animaux de compagnie hériteront d'un total de 30 millions de dollars américains (25 millions de francs suisses). Cela représente cinq millions de dollars américains par ami à quatre pattes. Selon son testament, les chiens devraient chacun recevoir un fonds fiduciaire.

Olivia Benson

Les Swifties connaissent peut-être déjà ce nom, car Olivia Benson est le chat de Taylor Swift. Le chat Scottish Fold a déjà fait de nombreuses apparitions dans des clips vidéo, gagnant des millions. Elle possède également sa propre ligne de produits dérivés et apparaît dans des publicités lucratives.

La valeur du chat est estimée à environ 97 millions de dollars américains (82 millions de francs suisses). Cela la rend trois fois plus riche que le petit ami de Swift, le joueur de football Travis Kelce.

Nala Cat

La deuxième place est également occupée par un chat. Originaire d'un refuge pour animaux, Nala a gravi les échelons jusqu'à devenir célèbre sur Internet. Avec 4,5 millions d'abonnés sur Instagram, elle gagne 15 000 dollars pour une publication. On dit qu'elle possède des actifs d'une valeur de plus de 100 millions de dollars américains.

Gunther VI.

Selon le classement de la plateforme All About Cats, Gunther VI. est l'animal de compagnie le plus riche du monde. On estime que le berger allemand vaut environ un demi-milliard de dollars américains (420 000 000 de francs suisses). Une grande partie de ces fonds est investie dans l’immobilier. L'une de ses villas appartenait même à la chanteuse Madonna.

L'influence de Gunther VI. est si grand que même Netflix a fait un documentaire sur lui.

Beaucoup de gens se demandent probablement comment le chien a pu devenir si riche. Lui aussi est un riche héritier. L'arrière-grand-père de Gunther a hérité d'une fortune en 1992. Sa propriétaire était la comtesse Carlotta Liebenstein, qui n'avait pas d'enfants et a donc laissé tous ses biens à son bien-aimé ami à quatre pattes. L'entrepreneur pharmaceutique italien Maurizio Mian devait continuer à s'occuper du chien en tant que manager. Il semble faire du bon travail, car la viande du chien est censée être servie avec des feuilles d'or.

L’histoire de Gunther et de sa grande fortune a été remise en question à plusieurs reprises. Dans le documentaire Netflix, Mian a admis qu'une grande partie de l'histoire du chien avait été inventée pour des raisons fiscales.

(kek)