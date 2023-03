Vidéo: watson

Le discours de cet acteur va vous faire pleurer

40 ans après Indiana Jones, Ke Huy Quan a créé l'événement aux Oscars. La statuette du meilleur second rôle en main, l'acteur d'origine asiatique a délivré un discours émouvant. Retour sur un retour en grâce.

C'est probablement un visage que vous avez connu enfant. En effet, quarante ans après avoir été révélé dans Indiana Jones et le Temple Maudit, voici l'incroyable revanche de Ke Huy Quan aux Oscars pour son rôle dans le déjanté, mais surtout sept fois récompensé Everything Everywhere All At Once qui est d'ailleurs reparti avec la statuette du meilleur film.

Comme son homologue féminin Michelle Yeoh sacrée meilleure actrice, les deux comédiens s'érigent comme un véritable symbole des progrès d'Hollywood en matière de diversité.

L'acteur a livré, en larmes, un émouvant discours sur le besoin de croire en ses rêves, a rendu hommage à sa mère de 84 ans et a surtout remercié sa femme, qui, pendant 20 ans lui rappelait qu'un jour son heure de gloire viendrait:

Ma mère a 84 ans. Et elle est à la maison en train de regarder. Maman, je viens de gagner un Oscar! Mon voyage a commencé sur un bateau. J'ai passé un an dans un camp de réfugiés. Et me voilà, j'ai fini ici… sur la plus grande scène d'Hollywood. On dit que ce genre d'histoire n'arrive que dans les films. Je n'arrive pas à croire que cela m'arrive. C'est ça, le rêve américain.



Je dois tout à l'amour de ma vie, ma femme, Echo, qui, mois après mois, année après année, pendant 20 ans, m'a dit qu'un jour, mon heure viendrait. Les rêves sont quelque chose en quoi il faut croire. J'ai failli renoncer au mien. À vous tous, gardez vos rêves en vie.



Ainsi, il a raflé la statuette du meilleur second rôle dans cette folle histoire d'univers parallèles où il incarne tour à tour un personnage sans cesse différent: passant d'un père de famille maladroit à un expert en arts martiaux, ou encore un romantique torturé à l'élégance folle.

Dans les bras d'Harrison Ford, 40 ans plus tard. Disney/ABC

«This is the american dream»

Ke Huy Quan, dans un de ses nombreux personnages d'Everything Everywhere All At Once Image: A24

C'est une histoire de rêve américain. L'histoire d'un réfugié vietnamien arrivé par bateau à la fin des années 70 et repéré à l'âge de 12 ans par Steven Spielberg pour jouer Demi-Lune dans le deuxième volet d'Indiana Jones. Un rôle obtenu par accident alors qu'il accompagnait son frère à une audition. Il jouera également l'année suivante le rôle de Data dans Les Goonies. Deux gros succès commerciaux, et surtout deux immenses films cultes des années 80, mais comme beaucoup d'enfants stars, Ke Huy Quan connaitra ensuite une véritable traversée du désert. Avant Everything Everywhere All At Once, Ke Huy Quan n'avait plus passé d'auditions depuis plus de vingt ans. Après quelques apparitions mineures à la télévision, il avait renoncé au métier d'acteur.

«A l'époque, Hollywood n'écrivait pas de rôles pour les acteurs asiatiques» Ke Huy Quan New York Times

C'est donc en 2022, pour ce film au casting majoritairement asiatique, que les réalisateurs Daniel Scheinert et Daniel Kwan ont donné sa chance à Ke Huy Quan. En effet, si les «Daniels» ont pensé à lui, tout comme à Michelle Yeoh, c'est parce que Everything Everywhere All At Once est un film (oui, mais pas que) d'arts martiaux. Si Ke Huy Quan n'avait plus connu le devant de la caméra, il avait gardé un pied sur les plateaux de cinéma. Pratiquant le taekwondo depuis son enfance, il s'était spécialisé dans la chorégraphie de combats, notamment aux débuts des années 2000 pour le film X-Men et The One avec Jet Li. Parlant couramment mandarin et cantonais, il a également été l'assistant du réalisateur Wong Kar-wai sur 2046 en 2004.

«Je suppose que pendant longtemps, je me suis menti à moi-même en essayant de me convaincre que je n'aimais plus être acteur, juste pour que ce soit moins douloureux» Ke Huy Quan

C'est en 2018 qu'un déclic se produit lorsqu'il découvre le film Crazy Rich Asians. Voyant ses confrères asiatiques à l'écran, il réalise ses envies d'être à nouveau devant la caméra. Ke Huy Quan rappelle alors un ex-camarade des Goonies, Jeff Cohen (qui jouait Choco pour les intimes), afin de lui demander d'être son agent. Ainsi, quelques mois plus tard, il décroche son rôle dans Everything Everywhere All At Once qui sera récompensé par une soixantaine de prix, dont un Golden Globe. L'acteur de 51 ans, pour qui les propositions de rôles affluent désormais, signe une éclatante revanche sur une industrie qui l'avait complètement oublié. A l'image de son camarade Brendan Fraser, qui lui aussi, 15 ans après une traversée du désert, remporte l'Oscar du meilleur acteur pour The Whale.

