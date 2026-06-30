Taylor Swift et Travis Kelce vont s'unir dans la mythique salle de Madison Square Garden. Image: watson

Le mariage de Taylor Swift se prépare

La grande cérémonie prévue au Madison Square Garden commence à prendre forme, comme en témoignent certains indices. Un certain mystère entoure encore cette union.

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La chanteuse Taylor Swift et le footballeur Travis Kelce vont se dire «oui» début juillet au Madison Square Garden, à New York. La chanteuse aurait prévu d’épouser la star de la NFL pendant le week-end de la fête nationale américaine, qui aura lieu le 4 juillet 2026, dans la légendaire salle connue pour accueillir des concerts tels que ceux de Taylor Swift ainsi que les matchs de l’équipe de basket des Knicks.

Selon des articles parus dans Page Six et le The New York Times, les deux amoureux auraient choisi le Madison Square Garden comme lieu des festivités, avec un premier événement réunissant une centaine de proches, avant une réception plus importante qui compterait entre 1000 et 2000 invités.

Si la cérémonie reste auréolée de mystère, certains indices parlent d’eux-mêmes. A commencer par le maire de New York lui-même, Zohran Mamdani, qui aurait évoqué leurs noces imminentes au début du mois, lors d’une discussion sur les dispositifs de sécurité pour la Coupe du monde de la Fifa 2026.

«Nous sommes la plus grande ville du pays, Nous sommes habitués aux grands événements. Nous savons que cela coïncide avec le parcours des Knicks en finale NBA. Nous savons que cela coïncide avec le 4 juillet, America 250, le mariage de Taylor Swift. Tout cela se déroule en même temps et nous sommes ravis d'accueillir le monde entier ici.»

Zohran Mamdani

Les autres indices sont les permis délivrés, qui vont du blocage des rues à l’installation de tentes extérieures. Une entreprise d’éclairage, une entreprise de plomberie et de draperie ont investi le bâtiment, et de nombreux camions ont également été aperçus livrant des éléments emballés en noir. Des ouvriers présents sur place ont déclaré au média people Page Six qu’ils ignoraient l’identité des clients.

Les rues aux abords du Madison Square Garden sont en pleine effervescence et de nombreuses marchandises mystérieuses ont été livrées. Image: New York Post

Seul élément visible qui en dit un peu plus: la livraison d'une boule à facette d'un mètre de diamètre, un clin d'œil potentiel à la chanson Mirrorbal de la chanteuse, extraite de son album Folklore ? C’est dire si ce mariage se déroule dans la discrétion la plus absolue.

Une boîte contenant une boule à facettes d'un mètre de diamètre a été livrée lundi . Image: New York Post

Parmi les invités de marque attendus au mariage de l’année figureraient Adrien Brody, Sombr, Zoë Kravitz, les sœurs Haim, Gigi Hadid et bien d’autres. Le mariage devrait également comporter des moments musicaux: la chanteuse Stevie Nicks, célèbre voix du groupe Fleetwood Mac, ainsi que le chanteur de musique country Tim McGraw devraient s’y produire. Ce dernier n’est autre que le chanteur préféré de Taylor Swift.