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NBA: les New York Knicks sont champions

epa13035764 New York Knicks players hold up the Larry O&#039;Brien Championship Trophy after winning Game 5 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks, San Antonio, USA, 1 ...
Les New Yorkais remportent leur premier titre en NBA depuis 53 ans. image: Keystone

Les New York Knicks sont champions de NBA

Les basketteurs new-yorkais sont sacrés pour la première fois depuis 53 ans. En finale, ils ont dominé les San Antonio Spurs (4-1).
14.06.2026, 06:4214.06.2026, 06:42

Les New York Knicks d'un Jalen Brunson légendaire (45 points) ont remporté leur troisième titre NBA, le premier depuis 53 ans. Ils se sont imposés 94-90 chez les San Antonio Spurs samedi.

Un succès une nouvelle fois arraché dans les dernières minutes a permis aux Knicks de remporter la finale 4-1 pour achever un printemps de play-off exceptionnel.

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Jalen Brunson (à droite) et les New York Knicks ont remporté cette finale 4-1. image: Keystone

Le meneur des Knicks Jalen Brunson (29 ans), élu MVP des finales après sa performance (45 points, 3 passes et 3 rebonds) a été exceptionnel pour terminer le travail, lui l'ancien joueur drafté seulement en 33e position en 2018 et fils de Rick Brunson, qui jouait avec les Knicks lors de la dernière finale de la franchise, perdue en 1999 face aux Spurs.

Autre anecdote liant les deux franchises: l'entraîneur de New York Mike Brown, arrivé à l'intersaison, faisait partie des adjoints des Spurs de Gregg Popovich en 1999 justement.

C'est lié aux Knicks👇

Le Mondial ne prend pas à New York pour une raison imprévue

A l'image du reste de la série, la star française Victor Wembanyama n'a pas trouvé la solution face aux New-Yorkais, finissant ce cinquième match avec 19 points, mais 3 seulement dans le dernier quart-temps, 14 rebonds, 2 passes et 5 contres.

Après plus d'un demi-siècle de désillusions, la franchise new-yorkaise aux fans électriques décroche donc finalement son troisième trophée après 1970 et 1973.

(ats/yog)

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