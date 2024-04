Les looks les plus improbables de Coachella 2023

En gros, Olivia Culpo s'est montrée assez honnête concernant les injections. Elle n'a pas joué la carte du «un peu dans les lèvres et c'est tout, le reste c'est le make-up ahah!». Celle qui est suivie par près de 5 millions de followers sur Instagram est clairement une amatrice de la seringue et elle l'assume. Elle termine néanmoins sa vidéo par une morale façon life coach au chômage sur LinkedIn:

Elle a aussi essayé le botox au niveau du philtrum (entre le nez et la lèvre supérieure) et ses lèvres avaient l'air «insensées». «Je ne réessaierai pas ça.»

Concernant le filler (qu'on appelle en français acide hyaluronique) qui contrairement au botox ne fige pas les traits et a plus un rôle de remplissage, elle affirme en faire dans les lèvres, mais pas dans sa mâchoire comme beaucoup d'internautes le supposent régulièrement dans les commentaires de ses vidéos.

Olivia Culpo a énuméré tous les endroits sur son visage où elle se fait injecter du botox régulièrement: elle montre avec ses doigts l'extérieur des sourcils et des deux côtés de sa mâchoire, au niveau des rides du sourire. Par contre, elle affirme ne pas faire de botox sur le front, au niveau de la ride du lion. Elle a essayé une fois et ça lui a remonté les sourcils comme elle le montre avec ses doigts.

Elle a posté un tuto make-up sur TikTok dans lequel elle commence par dire qu'elle a fait un lifting des cils la veille, «lift lashes» en anglais. C'est une intervention qui permet d'avoir des cils aussi longs et recourbés que ceux d'une poupée Bratz sauf qu'il ne s'agit pas de faux cils. Par contre, il faut avoir du temps. Olivia Culpo affirme être restée couchée les yeux fermés pendant 4 heures. En gros, c'est comme si on vous collait des bigoudis sous les cils pour qu'ils prennent une forme de toboggan. Et le résultat dure entre 6 à 8 semaines.

Elle l'affirme haut et fort: elle n'est jamais passée sous le bistouri. Par contre, les injections vont bon train sur le visage d' Olivia Culpo, Miss USA et Miss Univers en 2012 . Comme tout mannequin qui se respecte, la jeune femme de 31 ans était au festival Coachella ce week-end.

