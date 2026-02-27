Il faudrait plus qu'une prothèse anale pour effrayer Amanda Seyfried, nominée aux Oscars. Getty Images Europe

Cette actrice a «adoré» porter un faux anus sur son dernier tournage

Amanda Seyfried a confié avoir passé un moment «génial» et «excitant» en utilisant une «prothèse anale» lors du tournage de The Testament of Ann Lee.

Plus de «Divertissement»

C'est bien connu. A Hollywood, les grands noms du cinéma doivent parfois souvent donner de leur personne. Ce fut récemment le cas d'Amanda Seyfried qui, pour les besoins du film The Testament of Ann Lee, sorti en décembre dernier, a dû porter quelque chose de nettement moins courant qu'un simple costume d'époque.

Comme elle l'a confié mercredi à la toute fin de son passage dans l'émission «The Scott Mills Breakfast Show» sur la BBC, l'actrice chevronnée a dû porter une prothèse anale sur l'une des ultimes scènes de ce drame des années 1700. Quelque chose qu'elle n'a pas trouvé particulièrement choquant, au contraire: «C'était cool, c'était excitant», a-t-elle affirmé.

«Ce film… se devait d'être explicite», précise encore l'actrice de 40 ans. «J'étais enceinte et nue, mais en réalité, je n'étais pas nue du tout. Et à la fin du film, je me retrouve devant un immeuble en flammes, vêtue seulement d'un merkin.» (C'est-à-dire d'une perruque pubienne.)

«Je me sentais tellement libre», s'extasie ensuite Amanda sur le fait qu'elle portait que ça. Avant que le micro ne soit coupé, elle se hâte toutefois encore de préciser:

«Vous ne pouvez pas voir mon anus dans la scène, mais je jure qu'il y a un anus prothétique» Amanda Seyfriend

«Pourquoi en porter un si nous ne le voyons pas?» s'interroge à juste titre l'animateur Scott Mills, avant que l'actrice ne stipule qu'il s'agissait d'une précaution juste «au cas où».

L'interview en question Vidéo: watson

Lorsque son hôte qualifie cette information de «belle façon de conclure une interview», Amanda se met à rire et lance un dernier appel: «Il faut absolument amener les gens au cinéma!»

Amanda Seyfried a été nominée aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle dans The Testament of Ann Lee. Elle a également reçu une ovation debout de 15 minutes lors de sa première du film au Festival du film de Venise, en septembre 2025.

Dans une autre interview accordée au magazine Who What Wear en décembre dernier, l'Américaine avait qualifié ce film de «putain d'intimidant». «J’ai l’impression que je dois continuer à choisir des choses qui me terrifient — dans la limite du raisonnable. Je ne vais pas me jeter d’une falaise ni sauter d’un avion», avait-elle explicité.

«J'ai besoin de me plonger dans un projet qui me fait vraiment peur, car je sais que j'en suis capable et que j'en sortirai grandie», avait déclaré l'actrice au sujet de The Testament of Ann Lee. Avec ce qu'on sait désormais des coulisses, on peut affirmer sans rougir qu'Amanda est définitivement sortie plus expérimentée de ce film historique.



Il joue un morceau de Daft Punk sur un orgue vieux d'un siècle Vidéo: watson