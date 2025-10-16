Kim investit dans le poil pubien. images: instagram x dr x getty

Les strings en poils pubiens de Kim Kardashian font réagir

Kim Kardashian a eu l'heureuse idée de lancer une collection de strings garnis de poils pubiens. De faux poils, faut-il le préciser. PETA, l'organisation de défense des droits des animaux, lui a fait un clin d'oeil.

Difficile de suivre tous les projets que lancent les soeurs Kardashian, tant ça va dans tous les sens (et pas toujours dans le bon). Voici quelques jours, c'est la cadette, Kylie, qui révélait se lancer dans la musique, pour le plus grand déplaisir de notre précieuse ouïe.

Et dans ce même élan créatif, Kim lançait pour sa part un nouveau modèle de sous-vêtements Skims, dont on n'a, pour l'heure, pas encore compris toute la profondeur.

Il s'agit d'une collection de strings garnis de... faux poils pubiens. Dans un post Instagram, la célèbre influenceuse et femme d'affaires a légendé son nouveau produit d'une note un peu drue:

«Récemment mis en vente: le Bush Ultime. Avec notre audacieuse nouvelle culotte en faux cheveux, votre tapis peut être de n'importe quelle couleur» Kim, via sa boîte Skims.

Le tout est agrémenté d'une petite vidéo qui mime un jeu télévisé des années 80, avec pour titre:

«Est-ce que la touffe est assortie aux rideaux?»

Sur les images, trois femmes lèvent leur jupe pour montrer de quelle couleur est leur toison, et si celle-ci matche avec...les rideaux. Bref, on vous laisse lire entre les lignes.

La vidéo en question 👇 Vidéo: instagram

Sur la Toile, de nombreux fans ont réagi à la publication de Kim, se demandant si ce toupet impudique cachait une forêt de sarcasmes.

«J'ai cru que c'était une blague pour le show TV Saturday Night Live» La team premier degré

«On nettoie les faux cheveux avec du shampoo ou du conditioner?» La Team second degré

Ce «micro string en faux cheveux» est disponible en diverses teintes et coûte quelque 48 francs l'unité.

Il y a même des demi-teintes. Si vous vous posiez la question.

En ce qui concerne la façon de le porter pour mettre le produit bien en valeur, on peut toujours le fourrer dans un jeans taille basse, en mode «oh, un truc dépasse, j'avais pas vu».

La collection a évidemment fait un tabac, et est déjà en rupture de stock sur le site de la marque. Il faut croire qu'il y avait une demande très pressante sur ce marché de niche. Celle-ci a très certainement été boostée par la tendance «bush in a bikini», dont le hashtag s'est multiplié à grande vitesse ces derniers temps. Le trend a même été décrypté par le très sérieux Vogue, sous le titre The bush is back - c'est dire!

Si vous vous demandez comment ce mouvement de libération du poil a refait surface, sachez qu'il a été lancé par la tiktokeuse Sujindah, dans la touffeur de l'été 2025. La jeune femme a répété en boucle les mots «Full bush in a bikini», et magie des réseaux, la vidéo est rapidement devenue virale. Elle a été partagée plus de 55 millions de fois.

Il n'en fallait pas plus pour que désormais, on affirme la légitimité du poil dépassant généreusement du string. Et que Kim s'empare à son tour du trend, devenant la papesse de la touffe.

PETA surfe sur le buzz

Or, il y a une association qui observe tout ce qui touche au cuir ou au poil, et qui, depuis de très nombreuses années, suit avec attention Kim Kardashian et de nombreuses autres célébrités de près: PETA, l'association de défense des droits des animaux.

Celle-ci avait notamment épinglé la star en 2014, alors qu'elle avait posté une photo d'elle en train de nager avec des dauphins au Mexique. Cette fois-ci, Kim a au contraire reçu des félicitations de la part de l'organisation. Celle-ci a posté une photo de l'une de ses anciennes campagnes pour laquelle posait le mannequin polonais Joanna Krupa, en 2012. Presque entièrement nu, le mannequin n'était couvert que par un string extrêmement chevelu. Le message à double sens? «Bordure en fourrure: peu attrayant.»

PETA a republié cette photo de campagne. image: instagram

En référence au nouveau matos de Kim, PETA a légendé: «Puisque vous avez toutes vos culottes en vrille à cause du nouveau string Ultimate Bush de Skims, nous voulions vous rappeler que PETA et Joanna Krupa l'ont fait EN PREMIER 😉»

Avant d'ajouter:

«Les faux poils, c'est drôle, mais la vraie fourrure est cruelle! Merci, @kimkardashian, d'utiliser des faux poils!»

Voilà qui va encore valoriser les idées étranges mais étrangement «bankable» de la star des Kardashian. Après ses soutiens-gorge à tétons apparents lancés au printemps dernier, puis ses strings foisonnants, on attend la collab' tant attendue entre elle et Heidi Klum, qui vient de nous révéler ses étrangement longs «Boob hair» - autrement dit, ses «poils de seins», sur Instagram.

Ça, là Heidi Klum et son «Boob Hair géant» sur Instagram. photo: instagram

A n'en pas douter, en 2026, le succès des influenceuses sera folliculaire, ou ne sera pas.