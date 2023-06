La pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. instagram heidiklum

La fille de Heidi Klum se montre seins nus

Leni Klum fait tomber le haut le temps d'un shooting.

Après avoir posé avec sa mère en soutien-gorge pour Intimissimi, célèbre marque de lingerie, la séance photo topless était naturellement la prochaine étape.

Leni Klum, 19 ans, est mannequin et son dernier shooting s'est fait sans le haut.

Leni Klum pour le magazine Super. instagram leniklum

Mère et fille posent ensemble

La photo a été prise pour le magazine new-yorkais Super. Leni ne porte qu'une veste en cuir beige qui couvre légèrement sa poitrine ainsi qu'un gros collier.

On entend déjà les Karen crier: Mais où est sa mère??? Que fait la police??? Quand il s'agit de sa fille dénudée, Heidi Klum n'est jamais bien loin. Elle a également participé à la séance photo.

instagram heidiklum

La fille de Heidi Klum ne foule pas le catwalk des Fashion Week. Elle n'est pas très grande (1m63) mais elle fait régulièrement la couverture des plus grands magazines, de Harper's Bazaar à InStyle en passant par Glamour et Vogue et a des partenariats avec des marques de luxe. Récemment, elle a été sélectionnée parmi les femmes les plus sexy de 2023 par le magazine Maxim.

