Mariés depuis 2022, Taylor Lautner et Taylor «Tay» Lautner ont accueilli leur premier enfant la semaine passée. image: instagram

Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner

La star de Twilight et son épouse viennent d'accueillir leur première fille. Très friands des blagues sur leur prénom commun, Taylor et Taylor Lautner ne pouvaient pas manquer de faire un clin d'oeil.

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Chez les Lautner, choisir les prénoms est visiblement un exercice qui demande moins de temps que dans la plupart des familles. Taylor Lautner, 34 ans, et son épouse Tay Lautner, née Taylor Dome, ont annoncé mercredi la naissance de leur premier enfant. Une petite fille venue au monde le 16 septembre et prénommée Lennon Taylor Lautner. Oui oui. Taylor.

La dynastie des Taylor s’agrandit: Lennon Taylor Lautner, surnommée «Lenny» par ses parents, est née le 16 septembre. image: instagram

«Une semaine déjà avec notre adorable petit Lenny», ont écrit les jeunes parents sur Instagram, en accompagnant leur annonce d’une photo dévoilant partiellement le nouveau-né. Avec cette naissance, le foyer compte donc officiellement Taylor Lautner, Taylor «Tay» Lautner et Lennon Taylor Lautner. Autant dire qu’à l’heure de distribuer le courrier ou de crier «Taylor!» depuis la cuisine, ça va devenir compliqué.

Une blague devenue réalité

Le running gag familial ne vient pas tout à fait de nulle part. Lorsque le couple avait annoncé la grossesse en mars dernier, il avait déjà choisi de plaisanter sur cette situation matrimoniale assez exceptionnelle sur Instagram: «Quoi de mieux que deux Taylor Lautner?»

Nous avons désormais la réponse: deux Taylor Lautner et demi.

L’acteur révélé mondialement grâce à son rôle de Jacob Black dans la saga Twilight a rencontré sa future épouse par l’intermédiaire de sa petite sœur, Makena Moore. Le couple s’est marié en 2022, transformant alors Taylor Dome en Taylor Lautner – et offrant par la même occasion à Internet l’un de ses faits divers people préférés: Taylor Lautner avait épousé Taylor Lautner.

En avril, Tay expliquait dans leur podcast The Squeeze avoir ressenti un véritable soulagement après l’annonce publique de sa grossesse. Elle craignait notamment que la nouvelle ne finisse par fuiter avant que le couple ait pu la partager lui-même. «C’était vraiment excitant que Taylor et moi ayons pu faire ça à notre façon», confiait-elle.

En juin, les deux futurs parents avaient ensuite annoncé qu’ils attendaient une petite fille. Une révélation particulièrement émouvante pour Taylor Lautner, qui avait expliqué sur Instagram avoir «toujours rêvé de devenir papa d’une fille». «Tout ce que je voulais, c’était un bébé en bonne santé, mais au fond, c’est de ce moment précis dont je rêvais. Le soulagement que j’ai ressenti en sachant que ce rêve était devenu réalité était incomparable», avait-il écrit.

Le couple a annoncé l'heureuse nouvelle au début de l'été. image: instagram

De son côté, Tay Lautner, infirmière diplômée de 29 ans, n’a pas cherché à présenter une version trop glamour de sa grossesse, rappelle le Los Angeles Times. Habituée à parler ouvertement de santé mentale dans The Squeeze, elle avait raconté en août avoir pris environ 23 kilos et souffert notamment d’œdèmes et de vergetures au cours de son troisième trimestre.

«On ne reconnaît pas assez à quel point les femmes subissent des épreuves physiques extrêmes, c’est tout simplement insensé», avait-elle déclaré, appelant à davantage «applaudir», «féliciter» et respecter les femmes enceintes.

Après neuf mois mouvementés, la famille Lautner compte désormais trois membres. Et Lennon pourra au moins se consoler d’une chose lorsqu’elle grandira: contrairement à papa et maman, elle ne sera pas obligée de préciser «lequel?» chaque fois que quelqu’un appelle Taylor. (mbr)

Vidéo: watson