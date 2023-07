People

Voici pourquoi les stars étaient dans les Pouilles ce week-end

Dimanche, les célébrités étaient dans le sud de l'Italie pour assister au défilé Dolce & Gabbana. Le show a pris place à Alberobello, la ville des trulli.

Plus de «Divertissement»

Aux dernières nouvelles, Kim Kardashian, Venus Williams, Christian Bale et Alessandra Ambrosio ne se sont pas donné rendez-vous dans les Pouilles pour partager une stracciatella di bufala et une salsiccia stagionata canosa (une saucisse sèche au fenouil absolument délicieuse).

Toutes ces célébrités ont mis leurs vacances de jet-setter entre parenthèses pour assister au défilé Dolce & Gabbana dans les Pouilles. Le show se déroulait à Alberobello, l'un des villages les plus célèbres de la région en raison de ses trulli, ces structures en pierre sèche qui ressemblent, de loin, à des chapeaux. D'ailleurs, les deux designers ont coiffé certains mannequins de couvre-chef en forme de trullo (un trullo, des trulli) pour l'occasion.

Le village d'Alberobello est si pittoresque qu'on dirait un décor de cinéma. instagram dolce&gabbana

Qui était au premier rang?

Pour ceux qui suivent un peu la mode ou qui suivent les Kardashians sur Disney+ mais qui n'osent pas l'avouer, ils ne seront pas étonnés d'apprendre que Kim et sa daronne Kris Jenner étaient les stars de l'événement. Kim a collaboré avec la maison italienne en septembre 2022 en créant la collection Ciao Kim, elle est donc une invitée de marque.

Un partenariat qui avait d'ailleurs fortement déplu à sa sœur Kourtney qui considérait que Kim lui avait volé la vibe de son mariage en Italie, désigné justement par Dolce & Gabbana. Une embrouille de sœurs hors sol façon Javotte et Anastasie (tu m'as volé ma Dolce Vita! - Tu m'as volé Andrea Bocelli!) vu dans la télé-réalité Les Kardashians et qui est considérée comme la dispute de riches la plus ridicule du moment.

Tout est là👇

Ce dimanche 9 juillet, Kourtney n'était pas présente (était-elle seulement invitée?). Au Front Row, en plus de Kim et son édredon couleur aubergine, il y avait la chanteuse Anitta, le mannequin et femme de l'acteur Jason Statham, Rosie Huntington-Whiteley, ainsi que l'actrice Kerry Washington.

De gauche à droite: Anitta, Kim Kardashian, Rosie Huntington-Whiteley et Kerry Washington. instagram kimkardashian

Parmi les 500 invités, il y avait également les actrices Angela Bassett et Helen Mirren, la joueuse de tennis Venus Williams et le mannequin Alessandra Ambrosio. Christian Bale était également présent, mais l'acteur étant particulièrement discret, aucune photo de lui n'a filtré sur les réseaux sociaux.

Kerry Washington a l'air d'être née Dolce & Gabbana, de manger Dolce & Gabbana et de respirer Dolce & Gabbana. instagram dolce&gabbana

Rosie Huntington-Whiteley toujours aussi divine. C'est barbant à la fin.

Bonjour Venus Williams. Malheureusement, c'est un grand non. instagram dolce&gabbana

Anitta a volé le look de mariage de Kourtney Kardashian! Qu'elle est gonflée! instagram dolce&gabbana

Helen Mirren est chou. Voilà, c'est tout. instagram dolce&gabbana

Angela Bassett en mode: Il est l'oooor, mon seignoooor! Il est l'or de se réveiller! instagram dolce&gabbana

Alessandra Ambrosio, c'est la dolce vita (version Kourtney Kardashian) incarnée.

Les vacances: attentes vs réalité

1 / 34 Les vacances: attentes vs réalité

Vous aimez la mode? Nous on préfère les chutes