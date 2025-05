Demi Lovato et Jordan Lutes se sont mariée dans un domaine historique californien. Image: José Villa

Dans l'intimité du mariage somptueux de Demi Lovato

Dimanche 25 mai, la chanteuse Demi Lovato a épousé son compagnon Jordan Lutes. Un mariage intimiste et tout en élégance à Santa Barbara en Californie.



Demi Lovato et Jordan Lutes se sont dit «oui» pour toujours ce dimanche 25 mai en Californie. L’autrice-compositrice-interprète et actrice américaine a épousé son compagnon, le chanteur et auteur-compositeur canadien Jordan «Jutes» Lutes, lors d’une cérémonie intime au domaine historique de Bellosguardo à Santa Barbara. Ce manoir, à l'architecture typiquement californienne, date de 1938. Avec son terrain de 10 000 m² face à l'océan, la bâtisse a immédiatement tapé dans l'œil du couple.

Cette union a été célébrée devant 135 personnes, sous le signe de l’élégance, puisque la chanteuse s'est présentée dans une robe majestueuse signée Vivienne Westwood, créée spécialement pour l’occasion.

Admiratrice de longue date de la célèbre couturière, disparue en 2022, Demi Lovato a eu le déclic en tombant sur une image d’archive d’une robe drapée conçue par la styliste britannique. Inspirée par cette photographie, une équipe de la maison Westwood s’est déplacée depuis Londres pour l’occasion afin de créer une pièce unique.

La chanteuse et Jordan se sont rencontrés en janvier 2022 lors d'une séance d'écriture en studio pour le titre Substance extrait de l’album Holy Fvck de Demi Lovato. Un peu moins de deux ans plus tard, Jordan la demandait en mariage, en décembre 2023. Cette cérémonie, à la fois faste et intimiste, a été immortalisée en exclusivité pour Vogue par le photographe José Villa.

C'est parti pour le diaporama de mariage:

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: José Billa

Image: José Villa

Image: José Villa

Image: josé Villa

On leur souhaite tout le bonheur du monde!