Le fils de Ben Affleck, 10 ans, fait un accident au volant d'une Lamborghini

Problème de riches.

Jennifer Garner a dû être ravie d'apprendre que son fils de 10 ans avait conduit sa première voiture et embouti en même temps sa première voiture. Samuel Garner Affleck était ce dimanche 26 juin avec son père Ben Affleck, accompagné de sa fiancée Jennifer Lopez, chez un concessionnaire de véhicules de location, à Los Angeles.

Selon le New York Post, l'enfant de 10 ans était sur le siège conducteur d'une Lamborghini Urus qui se loue 1 475 dollars par jour. C'est alors que la voiture est passée en marche arrière et est entrée en collision avec une BMW. Pas de dégâts majeurs, il s'agissait juste d'un petit touche-touche. Personne n'a été blessé ou mis en danger. On espère juste que Ben Affleck a une bonne assurance.

Des photos paparazzi de l'accident circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes réclament déjà des montages photos du mème «Ben Affleck smoking» quand d'autres (team Karen) s'insurgent qu'on laisse un enfant de 10 ans conduire une voiture. Difficile de savoir ce qu'il s'est passé. JLo, elle, a l'air hyper détendue, en train de regarder son téléphone en mode: «pas mon enfant, pas mon problème.»

Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont fiancés en avril. Ils s'étaient déjà fiancés de 2002 à 2004, mais le couple avait fini par se séparer.

