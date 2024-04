On vous dit tout ce qu'on sait sur le Met Gala, qui aura lieu le 6 mai 2024. Image: getty images

Tout ce qu'on sait sur le Met Gala qui approche

Rihanna, Taylor Swift, Blake Lively... Nombreuses sont les stars attendues au Met Gala le 6 mai prochain. Voici tout ce que l'on sait, ou pas, sur l'événement mode de l'année.

Le Met Gala c'est pour tout bientôt. Et comme chaque premier lundi du mois de mai, l'événement phare du printemps (si ce n'est de l'année) est l'objet de moult rumeurs. Qui compte s'y rendre? Qui a eu l'audace de refuser l'invitation d'Anna Wintour et quelles sont les plus folles rumeurs? On fait le point ensemble.

Ce que l'on sait déjà

Le Met Gala, placé cette année sous le thème de «Sleeping Beauties: Reawakening Fashion», reste généralement un mystère jusqu'au jour J. Toutefois, quelques infos ont tout de même été confirmées par l'équipe qui l'organise. Ainsi, on sait que Zendaya, Jennifer Lopez, Chris Hemsworth et Bad Bunny seront les coprésidents de cette année.

Cette année, les invités ont été priés de respecter le dresscode «Garden of Time», histoire de coller au thème de l'exposition qui sera présentée au Metropolitan Museum of Art, à New York. Reste à savoir si tout ce petit monde va se présenter sur le tapis rouge habillé d'imprimé fleuri de la tête au pied.

Qui pourrait se montrer?

La question ne se pose pas pour nos 4 coprésidents, dont le rôle les oblige (presque) à se montrer sur le tapis rouge. Il s'agira d'ailleurs du premier Met Gala de Chris Hemsworth. Qui dit Zendaya, dit Tom Holland. Le petit ami de l'actrice pourrait donc pointer également le bout de son nez le 6 mai prochain. Autre star que l'on pourrait s'attendre à voir monter les marches du Metropolitan Museum of Art... Ben Affleck, au bras de sa belle, Jennifer Lopez. Quelqu'un pourra lui dire de ne pas tirer la gueule cette fois?

Sont également susceptibles d'être présents, les présidents honoraires du Met Gala, Jonathan Anderson, directeur créatif de Loewe, et Shou Zi Chew que vous connaissez probablement déjà. Le PDG de TikTok tiendra ainsi compagnie à Anna Wintour lors de la soirée. Un coup de pub monstrueux et assumé pour l'application devenue la cible des Etats-Unis, qui risque d'ailleurs l'interdiction. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de son témoignage devant le Congrès américain l'an dernier dont certains passages ont fait le buzz sur le réseau social.

Difficile de causer du Met Gala sans mentionner le clan Kardashian-Jenner. Kim, qui n'a jamais manqué une soirée depuis 2012, sera donc (très) probablement présente. Elle sera (aussi très) probablement accompagnée de deux de ses sœurs, si ce n'est toutes. L'an dernier, Blake Lively, l'un des piliers du Met, a brillé par son absence.

Qu'en sera-t-il cette année? Selon The Cut, l'actrice sera bel et bien de la partie. On se réjouit de voir si elle fera mieux que son dernier Met en 2022, où elle avait ébloui le monde entier avec sa robe signée Versace.

Blake Lively au Met Gala 2022. Image: Penske Media

Et puis il y a Rihanna, qui daigne parfois montrer le bout de son nez à la petite fête organisée par Anna Wintour. Si sa présence reste encore à confirmer, on s'attend à la voir au bras de son homme, le rappeur A$AP Rocky.

Et sinon?

Impossible de ne pas parler de Taylor Swift. L'artiste, qui a récemment fait son entrée dans la liste de milliardaires du magazine Forbes, va-t-elle se présenter au Met cette année? Possible, bien que sa dernière venue remonte à huit ans.

Si les probabilités qu'elle s'y rende sont faibles, la sortie de son prochain album, The Tortured Poets Department prévu le 19 avril, pourrait être une bonne raison pour la chanteuse, très proche de Blake Lively, de se montrer.

Et qui dit Taylor Swift... dit Travis Kelce. L'athlète pourrait ainsi faire sa première apparition au Met Gala cette année.

Qui ne vient pas?

Avis aux fans de Jared Leto: le chanteur ne sera pas présent à l'événement puisqu'il prendra la route avec son groupe, 30 Seconds To Mars (oui, à la base, il chante) pour une tournée mondiale, le Seasons Tour, qui débutera le 9 mai prochain.

Le titre de la tenue la plus folle est donc remis en jeu puisque, souvenez-vous, Jared Leto l'an dernier, c'était ça:

Jared Leto s'était déguisé en Choupette, le chat de Karl Lagerfeld, à l'honneur du Met Gala l'an dernier. GC Images

