Kris Jenner est au cœur de spéculations concernant son nouveau visage. instagram krisjenner

Qu'est-il arrivé au visage de la maman de Kim Kardashian?



Kris Jenner était à Paris, il y a quelques jours. Elle accompagnait sa fille au procès du braquage dont elle avait été victime en 2016. Son nouveau visage a fait parler sur les réseaux sociaux.

On pensait que les yeux seraient rivés sur Kim Kardashian, mais c'est sa mère, Kris Jenner, qui a attiré tous les regards. La momager était aux côtés de sa fille pendant le procès des papis braqueurs qui l'ont dérobée en 2016 à Paris.

Même s'il s'agit d'un procès on ne peut plus sérieux, la mère et la fille se sont prêtées aux jeux des paparazzis et se sont carrément offert des looks de tribunal très travaillés: robe noire et diamants pour Kim (pied de nez à ceux qui lui ont volé une bague à 3,2 millions de francs) et look de mafieux pour Kris avec veste oversized, cravate et cheveux gominés.

Kim Kardashian et Kris Jenner en route vers le Palais de justice. instagram krisjenner

Le duo a voulu mêlé l'utile à l'agréable en invitant une brochette d'amies, dont Lauren Sanchez et Katy Perry, rendant ce procès plus glamour que jamais.

Katy Perry, Lauren Sánchez, Kim Kardashian et Kris Jenner. instagram krisjenner

Au-delà du verdict qui sera rendu dans la soirée, le nouveau visage de Kris Jenner fait beaucoup parler.

Un look très «tribunal» pour la star de 69 ans. instagram krisjenner

D'après les nombreux commentaires et les posts à ce sujet sur Instagram, la star a eu récemment recours à la chirurgie esthétique. Rien de très étonnant à Hollywood, mais ce qui choque, c'est le fait que la maman et grand-mère de 69 ans a l'air presque plus jeune que sa fille Kim. Selon Page Six, certains fans l'auraient carrément confondu avec son autre fille mannequin, Kendall Jenner. Un peu exagéré et pas très sympa pour cette dernière, âgée de seulement 29 ans. Mais les internautes admirent surtout le supposé ravalement de façade de Kris Jenner.

«Le chirurgien mérite un prix»

«Qu'est-ce qu'il se passe à Hollywood en ce moment? Ils mangent des bébés ou quoi?»

«La version Benjamin Button de Kris Jenner»

On trouve depuis quelques jours de nombreuses vidéos de chirurgiens plastiques, prenant soin de porter une blouse blanche ou bleu pour prouver leur sérieux, qui analysent les contours du visage de Kris Jenner. Une tendance qu'on voit depuis quelques années chez ces professionnels de la beauté qui tentent de se faire une place sur les réseaux sociaux en spéculant sur les interventions chirurgicales des stars. L'année dernière, c'était la face de Lindsay Lohan qui passait sous la loupe de ces experts.

Cette année, celui de Kris Jenner a été décortiqué sous toutes ses (nouvelles) coutures. Certains affirment que sa jawline a été redéfinie, que son front est plus lisse et qu'elle a dorénavant des joues de poupée. On spécule sur un lifting du visage et du cou, une chirurgie des paupières supérieures et inférieures, une greffe de graisse et un resurfaçage cutané au laser. Bref, Kris Jenner aurait bouffé la même substance que Demi Moore.

Mais là où ça en devient ridicule, c'est lorsque les pseudo-experts des réseaux sociaux se mettent à comparer des photos d'agences de presse qui ne retouchent pas forcément les visages, avec des clichés postés par Kris Jenner sur Instagram. Donc des clichés où elle a la main lourde avec Facetune et Photoshop.

Clairement, il y a plus d'un jus de citron le matin. instagram drjb.aesthetics

Si Kris Jenner ne s'est pas prononcée directement sur la question, un représentant de la star a confirmé à Page Six qu'elle avait fait appel au docteur new-yorkais Steven M. Levine, connu sous le nom de «maestro du lifting». Le communiqué ne précise néanmoins pas la ou les procédures subies.

