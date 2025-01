Camila Cabello a donné un concert et la salle était vide

Cette photo du concert de Camila Cabello est «embarrassante»

La chanteuse de passage à Atlanta a donné un concert dans une salle pratiquement vide. Et il y a une explication.

Elle a beau être l'une des pop-stars les plus adulées ces dernières années (même Barack Obama l'a écoutée à un moment donné), Camila Cabello a perdu sa bonne étoile. Une photo de l'un de ses derniers concerts est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Camila Cabello a donné un concert à Atlanta devant une salle pratiquement vide. x

Le week-end du 18 et 19 janvier, la chanteuse de 27 ans était l'une des têtes d'affiche d'un festival à Atlanta qui réunissait, entre autres, Lil Wayne et Gucci Mane. Sur la photo qui a fait le tour de Twitter, on la voit agenouillée sur la scène de la State Farm Arena devant un public presque inexistant. «Ce truc était VIDE», a écrit une personne sur X.

Camila Cabello a d'abord commencé avec le groupe Fifth Harmony puis a explosé en se lançant dans une carrière solo en 2018 avec Havana, un hit qui lui a permis de piquer la première place à Selena Gomez en devenant la chanteuse la plus écoutée en streaming. Mais ça, c'était il y a 7 ans. Son quatrième et dernier album, C, XOXO, sorti en juin 2024, n'a pas eu le succès escompté. C'est la première fois que Camila Cabello n'atteint pas le top 10 du Billboard 200 aux États-Unis. Son single I Luv It a atteint la 81e place du Billboard Hot 100. Peut-être que la chanteuse est dans une «flop era» comme le suggère un internaute sur X quand un autre dit carrément que c'est «embarrassant».

Mais certains viennent au secours de la pop-star, comme le chanteur américain Mod Sun qui a tweeté ceci:

«99% des artistes auraient annulé le spectacle et publié une déclaration sur la santé mentale. Elle vient de gagner mon respect en continuant à se produire»

Les raisons possibles de ce flop

Il est possible qu'une partie de ses fans à ses débuts lui ait tourné le dos après avoir découvert ses commentaires racistes. En effet, en 2019, d'anciennes publications embarrassantes de la jeune femme ont refait surface. Camila Cabello a tenu un blog sur Tumblr entre 2012 et 2013 dans lequel elle a utilisé à plusieurs reprises le mot «nègre». Elle a également partagé de nombreux mèmes et GIFs insultants et comportant des stéréotypes raciaux. Elle s'en était excusée platement par la suite. Atlanta étant une ville majoritairement noire, cela expliquerait pourquoi personne n'est venu à son concert.

Une autre raison avancée: le temps. Atlanta et le sud des Etats-Unis font actuellement face à une vague de froid et des tempêtes de neige. Les conditions météorologiques n'étaient pas du côté de la chanteuse.

