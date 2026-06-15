Olivia Rodrigo a décidément très bon goût. image: instagram

Cette star s'affiche avec le t-shirt ultime

En pleine tournée de promo pour son nouvel album, Olivia Rodrigo a surpris ses fans lors d’une séance de dédicaces organisée dans un magasin Target de la région de Los Angeles. Mais en Suisse romande, ce n’est pas tant sa présence qui fait jaser... que le message inscrit en toutes lettres sur son T-shirt.

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Les clients d’un magasin Target de Burbank, près de Los Angeles, ont eu droit à une surprise de taille le 12 juin. Olivia Rodrigo y a fait une apparition remarquée à l’occasion de la sortie de son troisième album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, paru le même jour.

Venue rencontrer ses fans et promouvoir plusieurs éditions exclusives du disque vendues par l’enseigne américaine, les vidéos de la chanteuse ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Vidéo: watson

Si la plupart des admirateurs de la star s'intéressaient surtout à son nouvel album et à son outfit vintage, les internautes romands ont immédiatement repéré cette déclaration d’amour inattendue: une inscription en français «J'aime le Valais», étalée sur son t-shirt.

image: instagram

On ignore si Olivia Rodrigo s'est d'ores et déjà aventurée dans les vignobles de Sion, sur les pistes de Verbier ou à la foire du Valais. En revanche, une boutique de vêtements vintage basée à Los Angeles s'est empressée de revendiquer la paternité de cette trouvaille: selon sa propriétaire, c'est là-bas que la chanteuse aurait déniché son authentique T-shirt des années 70.

capture d'écran: instagram

Une chose est sûre: en quelques heures, l'artiste a offert au canton suisse une visibilité internationale que bien des campagnes touristiques pourraient lui envier. Et si la star américaine n’a peut-être choisi ce T-shirt que pour son style rétro, il risque bien de devenir l’un des vêtements les plus commentés du week-end en Suisse romande et ailleurs. (mbr)

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