beau temps26°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Olivia Rodrigo s'affiche avec un t-shirt «J'aime le Valais»

Lors d’une rencontre organisée le 12 juin dans un magasin Target de Burbank, près de Los Angeles, la chanteuse américaine Olivia Rodrigo s’est affichée avec un vêtement pour le moins inattendu:un T-sh ...
Olivia Rodrigo a décidément très bon goût.image: instagram

Cette star s'affiche avec le t-shirt ultime

En pleine tournée de promo pour son nouvel album, Olivia Rodrigo a surpris ses fans lors d’une séance de dédicaces organisée dans un magasin Target de la région de Los Angeles. Mais en Suisse romande, ce n’est pas tant sa présence qui fait jaser... que le message inscrit en toutes lettres sur son T-shirt.
15.06.2026, 17:1615.06.2026, 17:16

Les clients d’un magasin Target de Burbank, près de Los Angeles, ont eu droit à une surprise de taille le 12 juin. Olivia Rodrigo y a fait une apparition remarquée à l’occasion de la sortie de son troisième album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, paru le même jour.

Venue rencontrer ses fans et promouvoir plusieurs éditions exclusives du disque vendues par l’enseigne américaine, les vidéos de la chanteuse ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Vidéo: watson

Si la plupart des admirateurs de la star s'intéressaient surtout à son nouvel album et à son outfit vintage, les internautes romands ont immédiatement repéré cette déclaration d’amour inattendue: une inscription en français «J'aime le Valais», étalée sur son t-shirt.

Image
image: instagram

On ignore si Olivia Rodrigo s'est d'ores et déjà aventurée dans les vignobles de Sion, sur les pistes de Verbier ou à la foire du Valais. En revanche, une boutique de vêtements vintage basée à Los Angeles s'est empressée de revendiquer la paternité de cette trouvaille: selon sa propriétaire, c'est là-bas que la chanteuse aurait déniché son authentique T-shirt des années 70.

Image
capture d'écran: instagram

Une chose est sûre: en quelques heures, l'artiste a offert au canton suisse une visibilité internationale que bien des campagnes touristiques pourraient lui envier. Et si la star américaine n’a peut-être choisi ce T-shirt que pour son style rétro, il risque bien de devenir l’un des vêtements les plus commentés du week-end en Suisse romande et ailleurs. (mbr)

Olivia Rodrigo dédicace une chanson aux juges de la Cour suprême
Chaud devant! Les dernières actus people!
La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes
La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes
Cette star confie avoir été «à moitié aveugle» pendant 10 ans
Cette star confie avoir été «à moitié aveugle» pendant 10 ans
La proposition indécente de Britney aux policiers qui l'ont arrêtée
La proposition indécente de Britney aux policiers qui l'ont arrêtée
Zayn a encore passé un mauvais moment
Zayn a encore passé un mauvais moment
Vidéo: watson

Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers

1 / 14
Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers

Absinthe en Fête prend place chaque année au mois de juin depuis 1998.
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
-Les people s'enflamment au match des Knicks
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici une avalanche d'animaux mignons, yeah!
Vous avez passé un week-end stressant? On a votre médicament: une tonne d'animaux mignons pour vous mettre de bonne humeur.
Cute News, everybody!
L’article