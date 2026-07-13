Le joueur de basketball Kris Humphries a partagé la vie de Kim Kardashian pendant environ un an, dont 72 jours de mariage. WireImage

L'ex-mari de Kim Kardashian s’est trouvé une reconversion étonnante

Après avoir fait les beaux jours de la NBA pendant plus d'une décennie, Kris Humphries, qui a partagé la vie de la femme la plus célèbre de la planète au début des années 2010, s'est choisi une nouvelle voie.

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Si les fans de basketball se souviennent peut-être de Kris Humphries pour sa solide carrière de 13 ans en NBA, marquée notamment par deux saisons chez les Nets, pour le reste d'entre nous, adeptes de frasques people et de ragots, le joueur de 41 ans est surtout passé à la postérité pour avoir été le mari de Kim Kardashian pendant quelque 72 jours, en 2011.

Quinze ans plus tard, autant dire que ce grand et solide gaillard de 2,06 mètres pour 107 kilos n'a plus tout à fait la même existence que lorsqu'il alignait les matchs et les évènements mondains, en compagnie de la vedette de télé-réalité la plus médiatisée du monde. Et c'est plus exactement dans le poulet frit et son Etat natal du Minnesota que Kris Humphries s'est trouvé une nouvelle voie.

Mais d'abord, un petit rappel, si vous n'étiez pas planté devant L'Incroyable Famille Kardashian au début des années 2010. A l'époque, Kris, joueur de basket-ball professionnel relativement méconnu, se voit propulsé au rang de célébrité mondiale lorsque sa romance d'un an avec la protagoniste principale du show, Kim Karsashian, se voit scrupuleusement disséquée et documentée dans l'émission familiale.

Fiancé en mai 2011, le couple s'est marié le 20 août 2011, au cours d'une cérémonie fastueuse qui n'a, naturellement, pas manqué de faire l'objet d'une émission spéciale en deux parties exposant les préparatifs et le mariage lui-même. Peu après, le 31 octobre 2011, très exactement 72 jours après avoir dit «oui», Kim Kardashian déposait le divorce. On est donc pas tout à fait sur le record du mariage de 55 heures de Britney Spears, mais pas loin.

Kim Kardashian et Kris Humphries se sont mariés au terme d'un véritable blitz médiatique. image: reddit

Reste que la bataille judiciaire qui s'en est suivi aura duré bien plus longtemps que leur relation, entre demandes d'annulation de mariage d'un côté et revendications de la future divorcée de l'autre. Ils se sont finalement séparés légalement en juin 2013 – seulement 12 jours avant que Kim ne donne naissance à son premier enfant, North, avec son nouveau petit ami de l'époque, Kanye West.

Reconversion chez Dave's Hot Chicken

Si Kris Humphries semble avoir gardé une certaine rancune de cette gabegie matrimoniale (les anciens conjoints ne se seraient pas adressé la parole depuis leur séparation acrimonieuse, malgré les excuses publiques de Kim Kardashian), ce dernier a rebondi. Retraité du basketball en 2017, l'ex-athlète s'est lancé dans la restauration. Et pas n'importe laquelle.

Plutôt que de capitaliser sur la nutrition sportive, une énième chaîne de cafés bobos ou un bar à matcha et super-aliments, le basketteur s'est tourné vers le fast-food, en ouvrant une première franchise de Dave's Hot Chicken dans son Etat d'origine du Minnesota, en 2023.

Cette chaîne de restauration rapide est iconique aux Etats-Unis. image: instagram

Si vous n'avez pas eu le plaisir de découvrir cette chaîne lors de vos dernières vacances au pays de l'Oncle Sam, Dave's Hot Chicken, comme son nom l'indique, a fait du Nashville hot chicken, une recette originaire du Tennessee qui consiste à paner puis frire du poulet avant de l’enrober d’un mélange d’épices, sa spécialité.

L’enseigne a conservé une carte volontairement assez courte, centrée autour de quelques produits phares, dont les chicken tenders, de gros filets de poulet panés et les sliders, servis dans un petit pain brioché. Evidemment, nous ne serions pas aux Etats-Unis si Dave's Hot Chicken ne proposait pas son milk-shake décadent signature recouvert de corn-flakes ou ses iconiques «Top-Loaded Fries» mixant frites ondulées, poulet frit et avalanche de sauce.

Comptez pour 1230 calories pour une grosse assiette des fameuses «Top-Loaded Fries». image: instragram

Une chose est sûre: Kris Humphries prend son rôle de gérant très au sérieux. De la dégustation du menu à la présentation des différents produits proposés sur son compte Instagram, on est loin de l'associé fantomatique et discret.

Kris Humphries s'affiche régulièrement sur Instagram en train de goûter les produits de ses restaurants. image: instragram

Et il lui arrive de faire des trucs pas très ragoûtants. image: instragram

Au contraire, le sportif s'affiche volontiers les crocs plantés dans un pain brioché ou un morceau de mozzarella frite dégoulinante. «Depuis que j'ai pris du recul par rapport au monde du sport, j'essaie de me faire discret et de me concentrer sur une nouvelle étape de ma vie», a-t-il fait savoir au Sun US.

Et, dans un pays qui a tendance à glisser du fried chicken absolument partout, y compris sur ses gaufres, les affaires semblent rouler pour l'ancien sportif: après avoir initialement signé un contrat pour 10 enseignes, Kris Humphries viserait désormais plus gros. Selon le Business Journal, il compte ouvrir pas moins de 30 établissements en tout dans l'agglomération de Minneapolis-Saint Paul. Aussi fine businesswoman soit-elle, Kim Kardashian n'a qu'à bien se tenir.

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