Tom Holland et Zendaya montrent à quel point une relation, même à Hollywood, peut rester simple. Image: www.imago-images.de

Ce couple de stars a une formule secrète pour faire durer son histoire

Elle est sa déesse, il est son super-héros. Dans les prochaines semaines, le couple le plus craquant d'Hollywood sera à l'affiche de deux films ensemble.

Simone Meier Suivez-moi

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Il y a des couples qui séparent vie privée et travail avec la même précaution que l'essence et le feu. A la maison, on ne parle jamais boulot. Pourquoi? Par peur d'ennuyer l'autre? De le submerger? Quelle drôle d'idée. L'amour n'est-il pas justement fait pour partager joie et fardeaux?

Zendaya et Tom Holland, eux, adorent parler de leur travail. Mieux encore: ils adorent travailler ensemble. C'est d'ailleurs sur le tournage de Spider-Man qu'ils se sont rencontrés il y a plusieurs années. Et quand ils quittent le travail lessivés, ils s'assoient... pour faire du crochet ou du tricot. Oui, vraiment. Zendaya a appris le crochet avec sa grand-mère, puis l'a enseigné à Tom. Cela les apaise énormément. Aujourd'hui, ils enchaînent les ouvrages à un rythme effréné... comme des araignées.



Tout a commencé dans «Spider-Man: Homecoming». Image: www.imago-images.de

Lorsque Christopher Nolan a confié à Tom Holland le rôle de Télémaque, le fils d'Ulysse, dans «L'Odyssée», «Z», comme il surnomme Zendaya, a été la petite amie la plus fière du monde. Ils ont lu ensemble le scénario et l'ont trouvé génial.

Puis le réalisateur britannique a invité Tom à une réunion dont le véritable objectif était surtout de convaincre Zendaya d'accepter le rôle d'Athéna. Selon Tom, Christopher Nolan lui aurait demandé timidement: «Tu crois que Zendaya accepterait d'incarner la déesse Athéna? Tu pourrais lui poser la question pour moi?» De retour à la maison, Tom lui aurait simplement dit:

«Relis le scénario, mais cette fois en te concentrant sur Athéna»

Zendaya a 29 ans, Tom 30. L'Odyssée est sortie nous le 16 juillet, tandis que leur autre nouveau film commun, Spider-Man: Brand New Day, arrivera dans les salles le 30 juillet. Cette année, Tom ne tourne aucun autre projet, alors que Zendaya a déjà tenu les premiers rôles de The Drama et de Euphoria en 2026. On la retrouvera également en décembre dans Dune 3.

Tom Holland dans «L'Odyssée«. Image: universal pictures

Comme Zendaya a été bien plus occupée que lui ces derniers mois, Tom s'est mis à cuisiner. Végétarien. Parce qu'elle est végétarienne... mais il ne sait absolument pas cuisiner. Rien du tout. Et comme elle n'a jamais bu une goutte d'alcool de sa vie, lui est devenu propriétaire d'une brasserie de bière sans alcool. De son côté, elle a renoncé à adopter un chat à cause de l'allergie de Tom et ne prend désormais que des chiens.

Sur les tapis rouges du monde entier, leurs mains, leurs bras et leur regard semblent aimantés. Impossible pour eux de ne pas se tourner l'un vers l'autre, de se sourire, de se tenir la main, de s'enlacer ou de se recoiffer mutuellement, comme un vieux couple.

Dans The Drama, le mariage de Zendaya vire au chaos. Image: www.imago-images.de

Lorsqu'ils étaient bien plus jeunes, Zendaya était déjà une immense star Disney aux Etats-Unis, tandis que Tom n'était encore qu'un jeune acteur britannique inconnu. Il l'admirait comme un adolescent peut admirer une fille. Elle lui semblait inaccessible, presque divine.

Ils avaient 20 ans lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage de Spider-Man: Homecoming. Le scénario lui donnait presque l'autorisation de tomber amoureux d'elle. Plus tard, il expliquera que cela avait rendu la frontière entre vie professionnelle et vie privée agréablement floue. Ensuite, ils sont devenus... meilleurs amis? Un peu amoureux, mais sans que cela ne semble vraiment sérieux? Les rumeurs ont explosé. Tous deux s'en sont beaucoup amusés. Sur Instagram, Tom est même allé jusqu'à identifier son entrejambe avec le nom «Zendaya». Puis il l'a achevée de rire avec son désormais célèbre numéro où il incarnait Rihanna.

Entre-temps, Zendaya a vécu une brève relation avec son partenaire d'Euphoria, Jacob Elordi, tandis que Tom fréquentait une Britannique qui lui aurait rendu le confinement plus agréable.

En 2021, tout est devenu évident. Les photographes ont surpris les deux acteurs en train de s'embrasser dans la voiture de Tom. Le même jour, ils rendaient visite à la mère de Zendaya... avant de décharger tranquillement leurs courses du coffre. La banalité du quotidien comme nous la connaissons tous. Leur vie privée ressemblait finalement à celle de tout le monde. A une différence près: la leur était immortalisée par les paparazzis.

Tom Holland et Zendaya lors de l'avant-première de Spider-Man: Brand New Day, le 23 juin à Rome. Image: www.imago-images.de

Depuis, ils sont devenus de véritables maîtres de la discrétion. Ils ont réussi à protéger leur intimité dans leurs cinq résidences, entre Londres, New York et trois maisons en Californie. Et ils semblent de toute façon préférer vivre sur les plateaux de tournage. Les innombrables rumeurs? Ils n'y répondent tout simplement jamais. Le fait qu'ils se soient réellement fiancés en 2025, c'est le père un peu trop bavard de Tom qui l'a laissé échapper. Se sont-ils depuis mariés en secret? Probablement. Mais au fond... est-ce que cela change vraiment quelque chose?

En public, ils préfèrent parler de leur métier. Ils racontent leur admiration pour «leurs» réalisateurs, Christopher Nolan ou Denis Villeneuve, expliquent à quel point travailler avec eux est un privilège et combien ils apprennent chaque jour auprès d'eux et de leurs partenaires de jeu. Tom répète d'ailleurs souvent:

«Mon métier est le plus grand privilège du monde»

Mais il assure aussi que le jour où lui et Zendaya fonderont une famille, il quittera les plateaux de cinéma pour devenir père à plein temps.

Ils parlent aussi l'un de l'autre avec une tendresse désarmante. Ils rient énormément, échangent mille petites marques d'affection, veillent constamment l'un sur l'autre. Ils sont aimables, jamais arrogants, jamais provocateurs. Ce sont des superstars sans scandales, qui gardent le contrôle, affichent une étonnante sérénité et une forme d'innocence dans leur immense histoire d'amour. Est-ce ennuyeux? Pas du tout. C'est même incroyablement réconfortant. Comme une petite bulle de bonheur intacte au milieu d'une humanité qui semble parfois s'employer à s'autodétruire.

Zendaya lors de l'avant-première de L'Odyssée à Paris, le 8 juillet. Image: keystone

Zendaya, qui est sans doute aujourd'hui la personnalité la plus influente au monde en matière de mode, a d'ailleurs fait de cette quête de perfection une véritable signature. Chacune de ses tenues, minutieusement mises en scène, ressemble à une armure contre la laideur du monde.

Tous les excès, ils les réservent à leurs personnages. A l'écran, ils sont surhumains ou immatures, toxicomanes, passionnés, stupides, hystériques, laids, téméraires ou d'une fragilité extrême. Ils peuvent tout être. Chez eux, ils redeviennent simplement deux propriétaires de chiens qui cuisinent, font du crochet et boivent de la bière sans alcool... tout en épluchant ensemble les scénarios les plus prestigieux du moment. Franchement, n'est-ce pas déjà suffisamment excentrique?

(adapt. tam)