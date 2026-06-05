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Il y a trop de stars dans cette pub

Pour la Coupe du monde 2026, Nike a lancé un film de six minutes «Rip the Script» avec un casting XXL de stars, comme Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et Kim Kardashian. Le message? Promouvoir un football instinctif.

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Nike a officiellement inauguré sa campagne pour la Coupe du monde 2026 avec la sortie d'une publicité cinématographique à grand spectacle intitulée «Rip the Script» («Déchirez le scénario»).

Comme l'explique le site lareclame.fr, ce court-métrage épique de six minutes constitue le point de départ d'une plateforme créative pensée pour accompagner toute la compétition estivale.

Tourné dans un immense méga-studio hollywoodien, le film met en scène les plus grandes stars mondiales du football en train de sortir du script pour semer un chaos total sur le plateau de tournage, prouvant ainsi que ce beau jeu est à son meilleur quand les athlètes font confiance à leur instinct.

Cette ligne se traduit par une profusion de clins d'œil ludiques: les célèbres mouettes d'Eric Cantona, les dribbles inattendus de Vini Jr. rappelant le spot de l'aéroport avec la Seleção, ou encore la volonté de ne jamais prendre leur retraite affichée par Cristiano Ronaldo et LeBron James.

Casting de rêve pour la pub Nike

Nike réunit pour cette fresque grandiose une impressionnante galerie de talents. Les superstars modernes que sont Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vini Jr. et Cristiano Ronaldo mènent la charge sur le terrain.

Sont aussi mobilisés Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba ainsi que le légendaire gardien mexicain Jorge Campos. Au-delà du football, la marque enrichit son univers avec une série de caméos inattendus issus du sport et de la culture populaire: LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Lisa de Blackpink, Channing Tatum, Young Miko, Ted Lasso ou encore la journaliste sportive Kate Scott participent à cette production.

Chaque membre du casting a été choisi avec l'intention de jouer sur la dimension ludique de son rôle. Connaissant l'habitude de Kim Kardashian d'emmener son fils Saint jouer au football, un personnage complet de «soccer mom» (maman d'un jeune joueur de foot) a été créé pour elle. Cette histoire fera l'objet de développements et d'approfondissements dans les prochaines extensions du film.

On se réjouit déjà.

Haaland a même un sosie dans cette pub Vidéo: watson

(jod)