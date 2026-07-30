L'accessoire indispensable cette année? Le yacht, sans lequel nos stars préférées ne feraient ni ne seraient rien. montage: watson

Ces stars convergent vers l'Europe pour les vacances d'été

C'est à se demander s'ils ne se sont pas donné le mot. Cette année, c'est tout l'Hollywood qui a afflué comme un seul homme vers la Méditerranée, pour séances de bronzage et de bashing autour d'un verre de rosé piscine, allongé sur la proue nacrée d'un yacht. Petit panel des destinations les plus prisées.

Plus de «Divertissement»

Chaque été, c’est le même rituel: tandis que le commun des mortels bataille pour réserver un transat au bord du lac et trouver une place de parking, se casse le crâne pour comparer le prix des boules de glace ou des panini, les célébrités, elles, transforment la Méditerranée en vaste terrain de jeu.

De Majorque à Mykonos, en passant par Capri, Portofino ou la Côte d’Azur, tour d’horizon des destinations préférées de la crème du gratin en cet été 2026.



Katy Perry et Justin Trudeau

On t'a vu, Justin. image: x/twitter

Alors qu'elle est sur le point d'achever sa tournée estivale européenne par le Sunny Hill Festival à Prestina, ce vendredi, après avoir fait sensation à Paléo le week-end dernier, Katy Perry a pris quelques jours de congé bien mérités. Direction le Sud de la France, où son bien-aimé, l'ex-premier ministre Justin Trudeau, a été surpris en train de lui tartiner la poitrine de crème solaire. Si prévenant de sa part.



Jennifer Aniston

Un nouvel épisode de Friends en vue? image: x/twitter

Les anciens partenaires de Friends, Jennifer Aniston et Courteney Cox, ont pour leur part été aperçues cette semaine en train de profiter d'une escapade en yacht à Majorque, en Espagne, accompagnées de l'acteur Pedro Pascal et du petit ami de Jennifer, Jim Curtis. Au programme? Kayak, palmes-masque-tuba et farniente.

David et Victoria Beckham

Les Beckham poursuivent leur traditionnel «Euro Summer» sur leur yacht en Méditerranée, qui les a fait passer d'Ibiza à Formentera, en passant par la Côte d’Azur. Ils ont notamment été spottés avec leur fils Romeo, sa compagne Kim Turnbull, mais aussi Michael Jordan et son épouse Yvette Prieto lors d’un déjeuner à Casa Jondal.

Les deux icônes ont été photographiées en train de s'enlacer chaleureusement devant le célèbre restaurant de plage, avant de passer l'après-midi ensemble. image: x/twitter

Naomi Campbell

Inconditionnelle d'Ibiza, le top-model de 56 ans a été repérée en train de trimballer son Birkin de poche à 24 500 dollars et ses tongs Havaianas sur la plage, en route vers un yacht appartenant à un richissime ex-compagnon.

Naomi Campbell a emporté son Hermès en haute mer. image: instagram

Selena Gomez et Benny Blanco

Le couple, qui vient tout juste de célébrer son premier anniversaire de mariage, a multiplié les démonstrations d'affection en public durant leur escapade luxueuse sur la Côte d'Azur. Après l'Italie et ses délices, c'est en direction du Sud de France que s'est dirigé leur yacht.

image: instagram

image: instagram

Nicole Kidman

Toujours du côté de l'Italie, Nicole Kidman a été remarquée en compagnie d'un mystérieux investisseur en capital-investissement, Michael Reinstein, devant son hôtel à Portofino. Fraîchement divorcée depuis l'an dernier, l'actrice se trouvait notamment en compagnie de ses deux filles adolescentes, Sunday et Faith, âgées de 17 et 15 ans.

Sur des photos publiées le 28 juillet, l'actrice rayonnait dans une somptueuse robe nuisette décolletée. image: instagram

Orlando Bloom

Toujours et encore en Italie, décidément, Orlando Bloom et sa nouvelle petite amie, le mannequin suisse Luisa Laemmel, ont été aperçus en vacances sur une plage huppée de Forte dei Marmi, dimanche dernier.

L'Américain et la Suissesse filent le parfait amour depuis quelques mois. image: x/twitter

Kate Hudson

L’actrice américaine a partagé un album photo de ses vacances familiales en Grèce avec Danny Fujikawa et ses enfants. Au programme: baignades, bateau, cuisine locale et paysages des Cyclades. Elle a résumé le tout avec une légende: «My happy place».

La petite famille a savouré ces vacances dans les Cyclades. image: instagram

Hailey et Justin Bieber

La superstar de la pop et sa femme, le mannequin Hailey Bieber, ont également opté pour la Grèce, où ils ont passé quelques jours dans le Péloponnèse et sur l'île voisine de Spetses pour une escapade en famille avec leur jeune fils de 2 ans, Jack Blues.

Justin a même posé pour des photos avec des fans locaux, ravis de rencontrer la superstar canadienne. image: instagram

Gigi Hadid et Bradley Cooper

Pas de yacht pour Gigi Hadid et Bradley Cooper cette année! Mi-juillet, c'est à Paris que se trouvaient le top-model et le célèbre acteur, qui noue une relation discrète mais très médiatisée depuis l'an dernier.

Gigi Hadid a préféré un bain de culture au bain de mer. image: instagram

Ce n'est pas parce qu'il se fait discret qu'il ne poste pas de temps en temps un petit clin d'oeil sur Instagram. image: instagram

Eva Longoria

Pour ce qui est d'Eva Longoria, c'est du côté de Marbella, en Espagne, que l'ancienne actrice de Desperate Housewives a fait sensation, vêtue d'un haut de bikini à imprimé animal et d'un bas assorti. ¡Es divina!

L’actrice est une habituée de la Costa del Sol. image: x/twitter

Kanye West et Bianca Censori

Encore une tenue qui laissait relativement peu de place à l'imagination. capture d'écran: instagram

Une fois de plus, le duo terrible n'a pas manqué de se faire remarquer dans un club de l'île, où la femme du rappeur, Bianca Censori, arborait l'une de ses extravagantes tenues dont elle a le secret.

Jennifer Lopez

La chanteuse a été aperçue en pleine découverte des rues Rome avec ses jumeaux de 18 ans, au cours d'un été déjà trèèèès italien, puisqu'elle avait préalablement posé ses valises du côté de la Sicile.

JLo entouré de ses deux fils, Emme et Max, en pleine dégustation de glace à Rome. image: x/twitter

Quelques jours plus tôt, elle prenait la pose du côté de la Sicile. image: instagram

Nina Dobrev

L'actrice Nina Dobrev n'a pas seulement emporté ses bikinis pour son voyage en Europe: elle y a surtout glissé une licorne gonflable géante, un autre indispensable de l'été.

Yacht + licorne = le bon combo. image: instagram

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