Ce nouveau film contient une célèbre hallucination auditive



Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Oui, l’inoubliable saga humoristique des «Y a-t-il...», incarnée à l’époque par Leslie Nielsen, renaît de ses cendres, mais avec Liam Neeson. La bande-annonce, qui vient de sortir, utilise une célèbre chanson de rap français qui... n’a jamais existé. Explications.

Les quadragénaires s’en souviennent comme si c’était hier. Beaucoup d’autres ont rattrapé le temps perdu une fois cette trilogie sur les plateformes de streaming. Y a-t-il un flic pour sauver la reine?, Y a-t-il un flic pour sauver le président?, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? A chaque fois, les mêmes ressorts comiques, à savoir l’humour absurde et joyeusement lourdingue, saupoudré de parodies et de références parodiques au «vrai» cinéma.

Surtout, l’interprétation inoubliable de Leslie Nielsen, dans la peau du génial abruti Frank Drebin, policier dans la brigade spéciale de la police de Los Angeles.

Près de 30 ans après le dernier volet, la franchise des «Y a-t-il un flic...» dépoussière ses classiques et revient avec un nouvel épisode. Leslie Nielsen étant décédé depuis quelques années, c’est une autre star hollywoodienne, au nom étrangement similaire, qui s’empare du costume du flic complètement concon: Liam Neeson. Sa mission ira bien au-delà de la reine, du président ou de Hollywood, puisqu’on se pose cette fois la question suivante: Y a-t-il un flic pour sauver le monde?

La bande-annonce, qui vient de sortir, dévoile l’inspecteur Frank Drebin en plein hold-up, nez à nez avec l’un des braqueurs et déguisé en petite fille léchant innocemment une grosse sucette. Le ton est donné. Un savant mélange d’humour gras et d’action qui devrait en faire le film le plus débile et assumé de l’année.

Mais il y a autre chose dans cette bande-annonce. Un étrange détail qui vient violemment ressusciter l’un des plus grands souvenirs collectifs et qui... n’existe pas.

Regardez la bande-annonce:

Vous avez cru entendre «assassins de la police», le célèbre morceau de NTM? Vous n’êtes de loin pas le seul à vous tromper et, ce, depuis près de trente ans. En réalité, la musique qui rythme cette bande-annonce est celle d’un rappeur du Bronx, KRS One, et la chanson s’intitule That’s the sound of da police, sortie en 1993. De «assassins de la police» à That’s the sound of da police, il n’y a finalement qu’une hallucination auditive collective, et probablement la plus célèbre et tenace du paysage francophone.

Rassurez-vous, ce n’est pas (tout à fait) de votre faute. Deux après la sortie du morceau de KRS One, ce sera au tour de l’un des plus grands films français de l’histoire d’envahir les mémoires collectives: La Haine, de Mathieu Kassovitz, va fortement contribuer à manipuler les jeunes tympans francophones, puisqu’il contient une scène dans laquelle le DJ Cut Killer remixe le célèbre morceau du rappeur du Bronx.

Et, comme l’écrit France Culture, «le génie du mix tient au fait que l’on croit vraiment entendre Assassins de la police (Woop, woop)».

Ce slogan va être ensuite repris à tue-tête dans les soirées et même les manifestations politiques dans les rues de France. Si vous cherchez sur Internet, vous tomberez bizarrement sur des sites qui dévoilent les paroles de ce morceau de NTM qui n’existe pas et qu’on voudrait voir s’intituler Nique Ta Mère. Mais l’histoire ne s’arrête pas là et JoeyStarr et Kool Shen vont donner le dernier coup de grâce à cette hallucination auditive en 1998 et en concert, au Zénith de Paris.

Ce soir-là, le célèbre groupe de rap va intégrer le sample «That's the sound of the police, woop, woop!» à l’un de leurs morceaux baptisé Police. Un concert qui va terminer sa vie sur un album, gravant définitivement cette illusion auditive dans l’histoire de la musique.

Bien sûr, ce genre d’hallucinations est très courant dans la culture populaire et on en retrouve aujourd’hui sur tous les réseaux sociaux. Mais les exemples les plus endurants, ceux qui ne veulent pas mourir, sont toujours les plus ancrés dans nos échanges sociaux. D’ailleurs, saviez-vous que la célèbre réplique «Nous avons les moyens de vous faire parler!», balancée par un personnage nazi avec un accent allemand très prononcé, n’a en réalité jamais été prononcée dans le moindre film? Non, elle n'existe pas. (Désolé.)

Quoi qu’il en soit, tout cela ne nous empêchera pas de sauter à pieds joints dans ce nouveau volet des «Y a-t-il un flic...», dans les salles obscures en août prochain.