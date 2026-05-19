Tout s'accélère pour ce couple improbable: «Un tournant»
Après Kylie Jenner et Timothée Chalamet, Katy Perry et Justin Trudeau, voici venu le tour de Jacob Elordi et de Kendall Jenner de rafler la palme du couple le moins attendu - mais le plus bancable - de l'année. Et si l'acteur du moment et l'éminente figure du clan Kardashian gardent les choses très «discrètes» (c'est un grand mot) depuis les premiers murmures de romance le mois dernier, leurs rencontres semblent un peu trop fréquentes pour relever du simple hasard.
Et encore moins de la simple amitié. Prenez ce week-end, par exemple: samedi soir, le couple était photographié lors d'un «double date» avec Kylie Jenner, la sœur de Kendall, et Timothée Chalamet, son compagnon depuis trois ans. Surpris à la sortie d'une soirée privée, le quatuor, s'il essayait sans grande conviction de se cacher des flashs des paparazzis, n'a guère réussi à dissimuler ses sourires et éclats de rire dans l'habitacle.
May 16, 2026 | Kendall Jenner, Jacob Elordi, Kylie Jenner and Timothée Chalamet in Los Angeles, CA.— Kendall’s Gallery (@kendallsjbrs) May 18, 2026
📸 More pics: https://t.co/PJFt30FMvb pic.twitter.com/iYQaYi3T5v
Une chose est sûre: cette relation, qu'elle soit platonique ou non, s'avère tout à fait commode pour Kendall. «Ça a été vraiment sympa pour elle et Kylie de pouvoir passer du temps avec des gars qui s'entendent vraiment bien et qui s'intègrent naturellement à leur vie, parce que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas eu ça», abonde une source en ce sens dans Page Six.
Escapade romantique à Hawaï
Cette sortie commune intervient quelques jours après que Kendall et Jacob aient été photographiés lors d'une virée, là encore ô combien romantique, sur une plage d'Hawaï. Sur les photographies publiées par Page Six et TMZ, le mannequin et l'acteur, allongés sur le sable d'une plage privée de Kauai, partagent une bouteille de rosé en papotant, dans la joie et la décontraction la plus absolue.
🚨 EXCLUSIVE: Kendall Jenner and Jacob Elordi enjoyed what looked like a very private beach hang in Hawaii over the weekend, according to a photo TMZ obtained. pic.twitter.com/DQheHK1LPg— TMZ (@TMZ) May 18, 2026
Selon un témoin oculaire, l'instant ressemblait définitivement à un «rendez-vous».
Sur une autre vidéo publiée par un internaute sur X, on croit encore les reconnaître de loin, allongés avec nonchalance sur une planche de surf, au gré des vagues du Pacifique.
NEW | Kendall Jenner and Jacob Elordi appeared in the background of a video at a beach in Hawaii. In the clip, the two can be seen together on a surfboard.— Kendall’s Gallery (@kendallsjbrs) May 19, 2026
In the comments, the girl said the two looked really cute on the board and were seen cuddling on the sand. pic.twitter.com/DLEvIH6U1n
Une source affirme au média Page Six que cette escapade hawaïenne aurait constitué une étape décisive dans leur relation. «Kendall ne s'attendait vraiment pas à être aussi attirée par lui aussi rapidement, mais Hawaï a été un tournant», note l'informateur. «Ils se sont beaucoup rapprochés pendant ce voyage et cela a sans aucun doute renforcé leurs liens.»
En effet, s'ils sont amis de longue date, la top model de 30 ans aurait éprouvé des hésitations à la pensée d'entamer une amourette avec une personne de son cercle rapproché.
Or, selon une source, la star de Kardashian est «vraiment heureuse en ce moment et apprécie la facilité avec laquelle les choses se passent» avec ce nouveau Jules présumé. «Jacob est vraiment quelqu'un de bien», poursuit l'initié. «Il est très respectueux et agréable à vivre, et leur relation devient beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'imaginait.»
C'est tout ce qu'on leur souhaite, non? (mbr)