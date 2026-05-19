Les premières rumeurs de romance entre ces deux beaux, jeunes et célèbres jeunes gens ont pris tout le monde par surprise. getty/watson

Tout s'accélère pour ce couple improbable: «Un tournant»

Escapades sur une plage d'Hawaï, «double date»... Les choses s'accélèrent pour l'acteur Jacob Elordi et le top model Kendall Jenner. S'ils n'ont pas (encore) officialisé, les photos des tourtereaux de plus en plus fréquentes et de plus en plus suggestives laissent peu de place au doute.

Plus de «Divertissement»

Après Kylie Jenner et Timothée Chalamet, Katy Perry et Justin Trudeau, voici venu le tour de Jacob Elordi et de Kendall Jenner de rafler la palme du couple le moins attendu - mais le plus bancable - de l'année. Et si l'acteur du moment et l'éminente figure du clan Kardashian gardent les choses très «discrètes» (c'est un grand mot) depuis les premiers murmures de romance le mois dernier, leurs rencontres semblent un peu trop fréquentes pour relever du simple hasard.

Et encore moins de la simple amitié. Prenez ce week-end, par exemple: samedi soir, le couple était photographié lors d'un «double date» avec Kylie Jenner, la sœur de Kendall, et Timothée Chalamet, son compagnon depuis trois ans. Surpris à la sortie d'une soirée privée, le quatuor, s'il essayait sans grande conviction de se cacher des flashs des paparazzis, n'a guère réussi à dissimuler ses sourires et éclats de rire dans l'habitacle.

Une chose est sûre: cette relation, qu'elle soit platonique ou non, s'avère tout à fait commode pour Kendall. «Ça a été vraiment sympa pour elle et Kylie de pouvoir passer du temps avec des gars qui s'entendent vraiment bien et qui s'intègrent naturellement à leur vie, parce que ça faisait longtemps qu'elles n'avaient pas eu ça», abonde une source en ce sens dans Page Six.

Escapade romantique à Hawaï

Cette sortie commune intervient quelques jours après que Kendall et Jacob aient été photographiés lors d'une virée, là encore ô combien romantique, sur une plage d'Hawaï. Sur les photographies publiées par Page Six et TMZ, le mannequin et l'acteur, allongés sur le sable d'une plage privée de Kauai, partagent une bouteille de rosé en papotant, dans la joie et la décontraction la plus absolue.

Selon un témoin oculaire, l'instant ressemblait définitivement à un «rendez-vous».

Sur une autre vidéo publiée par un internaute sur X, on croit encore les reconnaître de loin, allongés avec nonchalance sur une planche de surf, au gré des vagues du Pacifique.

«La fille a dit qu'ils avaient l'air très mignons sur la planche et ils ont été aperçus en train de se câliner sur le sable»

Une source affirme au média Page Six que cette escapade hawaïenne aurait constitué une étape décisive dans leur relation. «Kendall ne s'attendait vraiment pas à être aussi attirée par lui aussi rapidement, mais Hawaï a été un tournant», note l'informateur. «Ils se sont beaucoup rapprochés pendant ce voyage et cela a sans aucun doute renforcé leurs liens.»

En effet, s'ils sont amis de longue date, la top model de 30 ans aurait éprouvé des hésitations à la pensée d'entamer une amourette avec une personne de son cercle rapproché.

Or, selon une source, la star de Kardashian est «vraiment heureuse en ce moment et apprécie la facilité avec laquelle les choses se passent» avec ce nouveau Jules présumé. «Jacob est vraiment quelqu'un de bien», poursuit l'initié. «Il est très respectueux et agréable à vivre, et leur relation devient beaucoup plus sérieuse qu'elle ne l'imaginait.»

C'est tout ce qu'on leur souhaite, non? (mbr)

Et vous? Vous en pensez quoi de cette prétendue romance entre Jacob et Kendall?

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