Cette chanteuse suisse publie une vidéo «secrète» liée à l’Eurovision

L'artiste Kings Elliot a publié dimanche soir — moins de 24 heures après la finale — une vidéo intriguante sur son compte Instagram. Image: KEYSTONE

Une chanteuse suisse affirme avoir renoncé à représenter la Suisse à l’Eurovision après la décision de maintenir Israël dans la compétition. Au lendemain de la finale, elle a publié une mystérieuse vidéo «secrète» qui relance les débats autour du concours.

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Si Israël n’avait pas été autorisé à participer au Concours Eurovision de la chanson (ESC), la Suisse aurait peut-être envoyé une autre candidate que Veronica Fusaro à Vienne. C'est du moins ce que semble indiquer une vidéo circulant actuellement sur internet.

La chanteuse et autrice-compositrice suisse Kings Elliot a publié dimanche soir — moins de 24 heures après la finale — une vidéo sur son compte Instagram la montrant lors d’une performance qui aurait été prévue pour l’Eurovision. Une incrustation dans la vidéo précise qu’il s’agit de «secret footage», autrement dit d’«images secrètes».

La Schwytzoise envisageait apparemment de représenter la Suisse à l'Eurovision avec cette chanson. Elle aurait toutefois retiré sa candidature lorsque l’European Broadcasting Union (EBU) a décidé de maintenir la participation d’Israël au concours.

Dans la légende accompagnant la vidéo, elle écrit espérer ne pas être poursuivie en justice à cause de cette fuite, mais estime que la chanson est «trop bonne» pour ne pas être partagée.

Kings Elliot, de son vrai nom Anja Gmür, a grandi à Wilen bei Wollerau ainsi qu’à Altendorf, dans le canton de Schwytz, et vit aujourd’hui à Londres. En 2025, elle a sorti son premier album, «Born Blue», et remporté aux Swiss Music Awards la distinction très convoitée de «Best Breaking Act».

(traduit et adapté par mbr)

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