Le caillou clinquant à l'annulaire de Zoë Kravitz n'avait pas échappé à l'oeil de lynx des internautes. getty/watson

Ce célèbre couple se fiance après seulement huit mois de relation

Et non, respirez un coup! On ne parle pas de la toute récente relation de l'acteur Jacob Elordi avec le mannequin Kendall Jenner. Selon un initié, ce sont Harry Styles et sa chérie, l'actrice Zoë Kravitz, qui ont franchi un cap décisif dans leur relation.

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Voilà quelques jours, déjà, que le gros caillou à l'annulaire de Zoë Kravitz alimente les conversations et les articles de la presse people.

Le titre du magazine People, le 21 avril.

C'est désormais (presque) confirmé, à en croire un initié dans Page Six: alors qu'ils sont ensemble depuis une poignée de mois, le chanteur britannique et l'actrice américaine se seraient fiancés.

«Il est complètement sous son charme. Il se jetterait d'une falaise pour elle» Olalala... Les confidences d'une source proche du couple

Zoë Kravitz, quant à elle, serait «aux anges».

La jeune femme a été aperçue à Londres arborant une imposante bague en diamant à l'annulaire gauche.

En effet, tout est allé très vite pour les célèbres amants, qui ont été surpris ensemble pour la première fois bras dessus bras dessous en août 2025, dans les rues de Rome. Peu après, c'est à Londres qu'ils ont été surpris en plein baiser passionné. Malgré tous leurs menus efforts pour garder leur relation secrète, le couple a ensuite été remarqué lors de plusieurs soirées en amoureux, de Londres à Rome en passant par Brooklyn.

Des sources bien informées ont insisté sur le fait qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple aventure passagère. «C’est tellement difficile de sortir avec quelqu’un quand on est une célébrité… Harry n’aurait pas officialisé sa relation avec Zoë si ce n’était rien de sérieux», affirmait à l'époque un initié dans le média américain.

Ajoutez à cela que les tourtereaux se sont vite présenté leurs familles respectives (en septembre, Harry Styles était déjà photographié en train de faire la causette à son célèbre beau-père, Lenny Kravitz).

S'il tente de faire preuve de discrétion, le couple a été aperçu fréquemment en pleine promenade à Londres, Rome ou New York.

Après avoir passé les fêtes de fin d'année ensemble, notamment dans la ville natale du chanteur à Cheshire, en Angleterre, une source proche du couple a confié à Page Six que Zoë Kravitz considérait la superstar de la pop comme son «âme sœur».

Plusieurs expériences passées

S'il s'agit des toutes premières fiançailles d'Harry Styles, 32 ans, qui compte parmi ses anciennes petites amies l'actrice Olivia Wilde, Taylor Swift, Taylor Russell ou encore Kendall Jenner, Zoë Kravitz, elle, compte déjà deux tentatives à son actif: l'actrice de 37 ans a été mariée à l'acteur Karl Glusman entre 2019 et 2021, avant de se fiancer à Channing Tatum. Le couple s'est séparé en octobre 2024, après trois ans de relation.



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En attendant d'assister à de potentielles épousailles en 2026, une source a confié à People que la jeune femme prévoyait de rejoindre son amoureux «le moment venu» pour sa prochaine tournée mondiale «Together, Together», qui débutera en mai et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.

Cette tournée, qui le mènera dans plusieurs villes pour des séjours prolongés, accompagne la sortie de son prochain album Kiss All the Time. Disco, Occasionally. «Ils ont tous les deux des emplois du temps chargés qui ne coïncident pas toujours», constate un informateur dans People à propos du couple.

A une deuxième source de préciser: «Ils semblent très sérieux et déterminés à passer du temps ensemble. Ils semblent également avoir construit une vie commune qui leur apporte un réel plaisir.» Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. (mbr)

Vidéo: watson