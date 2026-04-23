Sorry, ladies! Jacob Elordi ne serait plus sur le marché depuis quelques semaines. getty/watson

L'homme le plus prisé d'Hollywood n'est plus sur le marché

Depuis qu'ils ont été grillés en plein baiser passionné le week-end dernier à Coachella, à l'after-party de Justin Bieber, on ne parle plus que d'eux: Jacob Elordi, l'acteur le plus bancable du moment, et Kendall Jenner, top model et figure éminente du clan Kardashian, se fréquenteraient depuis plusieurs semaines. Voici ce que l'on sait.

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Sortez les mouchoirs, Mesdames et Messieurs: le cœur de l'homme du moment n'est plus à prendre! Si l'on nourrissait quelques doutes, à force de surprendre Jacob Elordi de plus en plus régulièrement en compagnie du mannequin Kendall Jenner, ils ne sont plus tellement permis. Le duo a été aperçu en train de se bécoter fougueusement le week-end dernier, lors d'une fête organisée en plein festival de Coachella.

Depuis, les langues se délient. Quoi? Où? Quand? Comment? Grâce aux indiscrétions de quelques initiés dans la presse tabloïd, on en sait plus sur la trajectoire amoureuse du bellâtre de 28 ans et du supermodel de 30 ans. Selon le Daily Mail, par exemple, cette relation n'est pas toute récente et ne serait pas le résultat des Margaritas englouties pendant le show de Justin Bieber.

«Ils sont ensemble depuis déjà deux mois et tout se passe bien. Ils étaient ensemble dès début février, donc ça fait un moment» Une source au Daily Mail

«Ils se connaissent depuis des années et fréquentent les mêmes cercles, mais leur relation est devenue romantique récemment», abonde un autre proche dans Us Weekly.



En effet, chacun a vécu ses histoires de son côté: pendant que l'acteur a entretenu une relation intermittente avec l'influenceuse Olivia Jade Giannulli, entre 2021 et 2024, Kylie Jenner aurait fréquenté le chanteur Bad Bunny de 2023 à 2024 et, avant cela, le basketteur Devin Booker de 2020 à 2022.

Il fait fondre tous les cœurs à Hollywood: Jacob Elordi, 28 ans, est l'acteur du moment. Image: FilmMagic, Inc

Selon ladite source, le fait que tous deux aient passé beaucoup de temps à Los Angeles ces derniers temps a notamment permis de marquer un tournant dans leur amitié (ils se connaissent depuis plus de quatre ans). Mais pas que.

Une entremetteuse tout intéressée

C'est surtout grâce à une certaine Kylie Jenner que le rapprochement se serait opéré. La sœur cadette du mannequin – et accessoirement petite amie de Timothée Chalamet depuis trois ans – se serait fait une joie de jouer les cupidons.



C'est durant la longue période des récompenses et de remises de prix, alors que Jacob était nominé pour Frankenstein et Timothée pour Marty Supreme, que la plus jeune représentante du clan Kardashian aurait passé eu l'occasion de passer plusieurs soirées en compagnie de Jacob Elordi et de constater son potentiel.

«Kylie l'appréciait et pensait qu'il serait bien pour Kendall, alors elle lui a dit: Allez, fonce, sors avec ce garçon!» La source du Daily Mail

Et elle avait de bonnes raisons de pousser son aînée à aller plus loin: «Kylie est la sœur dominante et a poussé Kendall à entamer une relation amoureuse avec Jacob, parce qu'elle voulait organiser des sorties à quatre avec Timothée», renchérit la source. «Elle pensait que ce serait amusant si elle, Timothée, Kenny et Jacob passaient du temps ensemble.»

En tout cas, l'entremetteuse avait vu juste: selon la source, sa soeur n'aurait pas tardé à se rendre compte qu'elle avait un véritable coup de foudre pour Jacob… «Il y avait une alchimie indéniable.»

Pas d'engagement

Ceci dit, séchez vos larmes, camarades! Car nous sommes encore loin de parler de fiançailles. A en croire un autre initié proche du jeune couple dans Us Weekly, «ce n'est rien de sérieux».

Kendall Jenner «se laisse porter par les événements», selon un ami dans Us Weekly. Image: FilmMagic

«C'est surtout une façon de s'amuser quand ils sont ensemble. Aucun des deux ne souhaite une relation sérieuse pour le moment», affirme l'informateur. Kendall Jenner «ne cherche pas à forcer une relation» et Jacob Elordi, pour sa part, quittera «bientôt» les plaines arides et torrides de Los Angeles pour un autre projet, et ne «souhaite pas s'engager».



En attendant que ces deux beaux et célèbres jeunes gens soient de retour sur le marché, les fans guettent avec angoisse les premiers clichés de leur pelotage en soirée. Affaire à suivre. (mbr)

Vidéo: watson