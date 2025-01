Chirurgie du visage? Bob Sinclar est un génie

Bob Sinclar a réussi à nous jouer un joli tour.

Bob Sinclar est un génie

Ça fait plus d'une semaine que Bob Sinclar affole les réseaux sociaux avec son nouveau visage. Il vient de dévoiler son nouveau clip et répond enfin à la question: est-ce que c'est vrai???

Ouf! On peut enfin souffler. Bob Sinclar n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Il l'a révélé ce vendredi 31 janvier en sortant son dernier morceau, Take It Easy On Me, en collab avec Michael Ekow. Dans le clip sorti à midi, une mystérieuse femme s'approche de lui et son visage flippant (on peut le dire maintenant) avant de lui arracher ses prothèses faciales, preuve que le DJ nous menait en bateau depuis des jours.

On s'en doutait, car son visage était carrément difforme, et cette nouvelle tête ne collait pas avec sa personnalité blagueuse et pleine d'autodérision. Il avait posté sur Instagram et TikTok plusieurs vidéos où on le voyait dans la vie de tous les jours avec ce nouveau faciès inquiétant, comme si tout était normal, comme s'il fallait qu'on s'y fasse. Il a même prétendu que ça allait finir par dégonfler.

Les internautes étaient devenus fous. Tous l'imploraient dans les commentaires de faire cesser la blague, mais Bob Sinclar aura tenu 15 jours.

Un coup marketing savamment orchestré qui lui a permis d'être dans toutes les conversations sur les réseaux sociaux. Même certains médias généralistes (TF1, BFM TV) en ont parlé.

Le clip est à voir ici:

La vidéo YouTube a déjà cumulé 550 000 vues et forcément, on ne peut qu'avoir la mélodie de ce nouveau morceau dans la tête. Bien joué, Bob Sinclar.

