Lizzo surprend ses fans avec sa nouvelle silhouette

La chanteuse ne suit pas un régime strict. Elle dit perdre du poids lentement, mais sûrement. instagram

Lizzo affole ses fans avec sa nouvelle silhouette

Ces derniers mois, la chanteuse a fondu, elle qui a réintroduit les protéines animales dans son alimentation.

Plus de «Divertissement»

Lizzo, 36 ans, s'est métamorphosée. Pour célébrer sa nouvelle silhouette, elle a posté ce samedi 23 novembre des photos d'elle sur Instagram, ce qui n'a pas échappé à ses 11 millions de fans qui la félicitent pour ce long processus dans lequel elle s'est engagée il y a plusieurs mois.

Voici la photo qui a affolé tout le monde sur Instagram. instagram

La chanteuse est une figure de proue du mouvement Body Positive depuis qu'elle s'est fait connaître en 2019. Sur les réseaux sociaux, elle a toujours exhibé son corps tel qu'il est, c'est-à-dire avec sa peau d'orange et ses bourrelets, sans passer par des filtres.

Même si elle s'assume et montre une grande confiance en elle, Lizzo a changé son mode de vie, non pas pour être fine, mais pour être en bonne santé, explique-t-elle dans une interview pour le New York Times.

Lizzo se montre en bikini sur les réseaux sociaux, comme toutes les autres chanteuses de son âge. instagram

Comme elle le documente sur TikTok, elle s'est mise au sport, notamment la corde à sauter et la musculation. Côté régime, elle a réintroduit les protéines animales à son alimentation, elle qui était jadis végane. Elle ne prétend pas faire un régime à proprement parler, mais elle mange plus sainement. Sa transformation, elle la dit lente et presque invisible à ses yeux.

«Perdre du poids est en fait la chose la plus lente au monde et on ne s'en rend pas vraiment compte avant de s'en rendre compte» Lizzo

Et les rumeurs qui prétendent qu'elle est sous Ozempic, parce que c'est le mot au bout de toutes les lèvres dès qu'une célébrité maigrit, elle les balaye à coups de blagues. Pour Halloween, Lizzo s'est par exemple déguisée en boîte de ce médicament amincissant. Sur Instagram, elle en rajoute en postant des photos d'elle en bikini légendant ainsi: «Tenir la vie comme un stylo Ozempic... 😝»

Le déguisement de Lizzo à Halloween cette année. instagram

Lizzo, Melissa Viviane Jefferson de son vrai nom, a exprimé un ras-le-bol général en mars. Dans un message sur Instagram, elle disait en avoir marre d'être moquée pour son apparence. Elle ajoutait être confrontée à des mensonges à son sujet, elle qui est visée par une plainte déposée l’année dernière par d’anciennes danseuses l’accusant de harcèlement et de discrimination.