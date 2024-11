Lindsay Lohan ne ressemble plus à ça

Lindsay Lohan en 2019 et 2020. Image: shutterstock

«Elle a pris la substance»: Lindsay Lohan méconnaissable

L'actrice, actuellement en promo pour son dernier film, fait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout son visage qui interpelle.

Lindsay Lohan est partout sur Instagram en ce moment. La raison? Son dernier film Sa transformation. Selon les internautes, l'actrice de 38 ans a radicalement changé ces derniers mois. Et en bien, ce qui est rare dans l'univers des stars vieillissantes à Hollywood. Sur le réseau social, on s'extasie de son nouveau visage.

Lindsay Lohan en 2019

Image: Shutterstock

Lindsay Lohan en 2024

instagram lindsaylohan

Certains vont jusqu'à dire qu'elle a pris «la substance», produit fictif rajeunissant, tiré du film d'horreur du même nom, avec Demi Moore et Margaret Qualley.

De soi-disant experts qui surfent sur des buzz pour faire parler d'eux sur les réseaux sociaux décryptent chaque trait de son faciès en énumérant les prétendues interventions chirurgicales et esthétiques par lesquelles elle serait passée. L'un d'entre eux cité par le Daily Mail avance même un chiffre: 300 000 balles de bistouri et d'aiguilles. Selon ce chirurgien esthétique de Londres, elle aurait fait un lifting du visage, une chirurgie des paupières supérieures, une intervention sur le nez et un lifting frontal. Il y aurait aussi du botox et du filler et un traitement laser de resurfaçage, un traitement de relissage cutané.

C'est indéniable, Lindsay Lohan a changé. Elle a donné la semaine dernière une interview au célèbre animateur Andy Cohen, star de Bravo TV, chaîne consacrée aux télé-réalités américaines. Les internautes ont été surpris de la voir sans ses taches de rousseur quand d'autres ne l'ont carrément pas reconnue:

«Elle ne ressemble pas à Lindsay Lohan, mais elle est géniale»

«WOW, elle a l'air tellement bien. Son comportement est différent. Content pour elle»

«J'aime comme son visage a été refait si professionnellement»

Il y a quelques jours, Lindsay Lohan était également l'invitée du Tonight Show de Jimmy Fallon et les fans parlent carrément de «lohanissance». Rappelons que l'actrice revient de loin. Après quelques glorieuses années d'enfant star, elle a sombré dans la drogue et l'alcool, offrant aux médias people une jolie collection de mugshots.

Il semblerait que celle qui est devenue maman l'an passé soit bel et bien en train de renaître de ses cendres. Et si on la voit partout en ce moment, c'est parce qu'elle fait la promo de Our Little Secret, un film pour les Fêtes de fin d'année produit par Netflix, son second après Noël tombe à pic en 2022, un navet dans lequel l'actrice tombait amoureuse d'un tavernier après avoir perdu la mémoire dans un accident de ski.

L'histoire de Our Little Secret est un peu plus vraisemblable: deux ex sont forcés de passer Noël ensemble chez leur belle-famille après avoir appris que leurs nouveaux conjoints respectifs sont frère et sœur.

La bande-annonce:

Il semblerait que le genre «téléfilm sur M6 à 15h le mardi» soit le nouveau créneau de la star, elle qui a également joué dans Irish Wish, une comédie romantique sortie en 2023 sur Netflix.

Lindsay Lohan avait pourtant disparu des écrans pendant de nombreuses années. Mais le véritable grand retour de Lindsay Lohan se fera en 2025. Pas dans la petite lucarne, mais pour le cinéma. Elle s'apprête à tourner la suite de Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis, le succès Disney de 2003. Le film avait rapporté 161 millions de dollars au box-office pour un budget de 20 millions de dollars. Ce second volet est prévu pour le mois d'août.

