Cette femme serait la copine de Kylian Mbappé

Selon Page Six, le footballeur français fréquente cette jeune femme, du nom de Dani Grace Almeida, que le média américain présente comme une mannequin vivant à Miami.

Kylian Mbappé ne serait plus sur le marché. C'est ce qu'affirme Page Six «en exclusivité». Le tabloïd américain cite «plusieurs sources».

Le footballeur, fraîchement arrivé au Real Madrid, sortirait avec la mannequin Dani Grace Almeida. Ils auraient été aperçus à Miami la semaine dernière au bowling Lucky Strike. Ils auraient aussi fait la fête au LIV nightclub. Kyky et sa douce auraient également dîné - ça ne s'invente pas - au Kiki on the River.

«Ils étaient très proches l'un de l'autre, les mains sur les jambes, et se tenaient la main en sortant» Une source à Page Six

Depuis quand le top model, basé à Miami, et l'athlète français se fréquenteraient-ils? Comme le souligne le tabloïd, la jeune femme a posté une vidéo lors d'un match de football de l'athlète à Paris en avril dernier. On y voit la mannequin, qui montre ensuite le terrain.

Page Six a contacté la mannequin, qui a botté en touche, dans une réponse qui semble toutefois dévoiler que les deux se fréquentent bel et bien:

«Je ne souhaite pas personnellement commenter notre statut pour le moment» Dani Grace Almeida

Sur Instagram, la mannequin de Miami a manifestement passé du bon temps dans la capitale française au printemps, alors que Kylian Mbappé jouait encore sous les couleurs du PSG. Selfie...

Vue sur la Tour Eiffel...

Pâtes au caviar...

Ou encore messages plein de sous-entendus...

«Se sentir en sécurité au sein de l'énergie de quelqu'un, c'est un autre type d'intimité. Ce sentiment de paix et de protection est vraiment sous-estimé.» Deep.

Le séjour parisien de la jeune femme a manifestement été des plus agréables. Mais on en sait peu de plus, pour l'heure, sur Dani Grace Almeida.

De son côté, le joueur du Real Madrid n'a pas répondu aux sollicitations du média américain au sujet de cette rumeur.