Justin Bieber et Harry Styles figureraient parmi les artistes les plus convoités pour assurer le show de la mi-temps du Super Bowl 2027. image: getty/watson

Ces deux mégastars sont dans le viseur pour le Super Bowl 2027

Qui assurera le très convoité show de la mi-temps du Super Bowl en 2027? Selon TMZ, deux immenses stars de la pop figureraient tout en haut de la liste de Roc Nation.

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Justin Bieber ou Harry Styles pourraient-ils mettre le feu au prochain Super Bowl? C’est en tout cas le rêve que caresseraient les organisateurs du célèbre show de la mi-temps. Selon les informations publiées par TMZ, les deux chanteurs figureraient tout en haut de la «short list» de Roc Nation pour le Super Bowl LXI, qui se déroulera le 14 février 2027 au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie.

La société de Jay-Z travaille depuis plusieurs années avec la NFL sur la programmation musicale de l’événement. D’après TMZ, le rappeur et entrepreneur jouerait donc un rôle central dans le choix de l’artiste qui se produira devant des dizaines de millions de téléspectateurs.

Mais les fans devront éviter de s’emballer trop vite. Toujours selon le média américain, ni Justin Bieber ni Harry Styles n’aurait pour l’instant été officiellement contacté. Et les sources de TMZ ajoutent même que les deux stars seraient peu susceptibles d’accepter la proposition si celle-ci leur était finalement faite.

Participer au halftime show représente pourtant une vitrine gigantesque. La NFL ne rémunère traditionnellement pas directement l’artiste pour sa prestation, mais l’exposition générée peut entraîner une forte hausse des écoutes en streaming et des ventes de billets.

Justin Bieber n’est par ailleurs pas totalement étranger aux grands rendez-vous sportifs, puisque vous vous souvenez probablement que le Canadien a participé cet été au spectacle entourant la finale de la Coupe du monde 2026.

Harry Styles, de son côté, continue de faire partie des artistes pop les plus convoités pour ce type d’événement.

Le suspense ne devrait en principe plus durer très longtemps. La NFL annonce souvent la tête d’affiche du show plusieurs mois avant le Super Bowl. Une chose est déjà certaine: l’édition 2027 se tiendra au SoFi Stadium, cinq ans après le show réunissant notamment Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar dans cette même enceinte. (mbr)

Vidéo: watson