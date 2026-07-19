dégagé19°
DE | FR
burger
Sport
Divertissement

Mondial 2026: Le show de la mi-temps était aussi inutile que jouissif

Le show de la mi-temps de la Coupe du Monde 2026

Vidéo: watson

Le show de la mi-temps était aussi inutile que jouissif

Trop occupé à faire pipi, râler ou encore recharger les stocks de bières lors de la plus longue mi-temps de l'histoire de la FIFA? Pas de souci, camarade! On vous résume ce show en moins de temps qu'il ne faut pour prononcer «pause hydratation».
19.07.2026, 22:5519.07.2026, 23:22
Marine Brunner
Marine Brunner

Comme chaque nouveauté historique, c'est peu dire que la perspective de la mi-temps de la Coupe du Monde 2026 aura provoqué des réactions contrastées, entre grognements des puristes d'un côté, et excitation à peine contenue des amateurs de pop culture de l'autre.

«Normalement, une pause, c'est 15 minutes, c'est dans les lois du jeu»
David Lemos qui, manifestement, n'est pas content et promet de dégainer le chrono, au début de la finale

Finale nord-américaine oblige, pour la première fois en près d'un siècle, la pause réglementaire de quinze minutes s'est mutée en show rallongé à la sauce Super Bowl, triple supplément cheddar. Exit les commentaires pointus, analyses tactiques et repli des joueurs dans le tunnel pour se faire allumer par le coach, auxquels nous autres, Européens, sommes habitués. Place aux paillettes, à Madonna, Shakira, Justin Bieber et BTS.

Pour suivre le match...

En direct
L'Argentine réduite à dix: suivez la finale en direct

Le temps d'un commentaire express en plateau sur la RTS et que la scène soit montée en vitesse au cœur du MetLife Stadium d'East Rutherford, à New York, nous y voilà: à 22h2 tapantes, heure suisse, le show de la mi-temps commence.

Que la fête commence

Et c'est.à Madonna d'ouvrir le bal dans les entrailles du stade, entourée de Ronaldinho et de Ronaldo (l'autre, le Brésilien), dans une ambiance underground rose déconseillée aux épileptiques.

Attention les yeux, Madonna arrive!
Attention les yeux, Madonna arrive!capture d'écran: rts
Ronaldo semble ravi d'être là.
Ronaldo semble ravi d'être là.capture d'écran: rts

Changement de décor, changement d'ambiance. La voiture garée sur la pelouse, leur succède l'Orchestre philharmonique de New York et de l'Orchestre symphonique Simón Bolívar du Venezuela, dirigés par Gustavo Dudamel, pour interpréter «Seven Nation Army», Animal à la batterie.

epa13121164 Venezuelan conductor Gustavo Dudamel, Colombian singer Shakira, British pop band Coldplay with New York City&#039;s PS 22 Chorus, Kermit, Miss Piggy and other Muppets.perform in the Halfti ...
Piggy et Kermit sous la baguette de Gustavo Dudamel.Keystone
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 The Muppets perform during the Halfti ...
Les Muppets à la finale de la Coupe du monde.Image: REUTERS

Puis c'est au groupe de K-pop BTS, en pleine tournée mondiale, de prendre le relais. On prend enfin la peine de piger que les neuf membres de la bande débarquée de Corée du Sud sont hyper cool (oui, on a 90 ans d'âge mental et tout autant de culture, désolé). Fidèles à leur réputation de professionnalisme et d'excellence, ils interprètent «Dynamite» avec brio.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 BTS performs during the Halftime Show ...
Bref, c'était impeccable.Image: REUTERS

Après une brève transition assurée par Ted Lasso et Coach Beard, place à Justin Bieber (débraillé, comme d'hab, mais on l'excuse, puisque son chant est rigoureusement impeccable), pour une improvisation de son titre emblématique: «It's the world cup, hallelujah». Il nous arracherait presque deux larmes si on n’était pas tellement à cran.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Halftime Show - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Justin Bieber performs during the hal ...
Justin Bieber a interprété un tube de son dernier album, «EVERYTHING HALLELUJAH».Image: REUTERS
Et, comme toujours, il était affublé comme un paysan du 13e siècle.
Et, comme toujours, il était affublé comme un paysan du 13e siècle.capture d'écran. rts

Puis c'est au tour de Shakira, de son déhanché légendaire et de Burna Boy de venir pimenter un peu le show pour interpréter l'hymne de la Coupe du Monde, Dai Dai.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Shakira performs during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New J ...
La Colombienne était évidemment renversante.Getty Images North America
Cette souplesse est surnaturelle.
Cette souplesse est surnaturelle.capture d'écran: rts

Enfin, ce sont Piggy la cochonne et Kermit la grenouille, flanqués d'une chorale d'enfants beaucoup trop mignons de Staten Island, qui ferment le bal. N'oublions pas Chris Martin, chanteur de Coldplay et commissaire de ce spectacle, qui fera tout de même une discrète incursion.

EAST RUTHERFORD, UNITED STATES - JULY 19: Burna Boy, Shakira, Justin Bieber, BTS, Special characters from Sesame Street and The Muppets, Madonna, Gustavo Dudamel, Coldplay PS22 Dudamel during the worl ...
La mi-temps de la Coupe du Monde 2026 a été aussi décriée que parfaitement calibrée.Getty Images Europe

Un ultime feu d'artifice plus tard, c'est déjà terminé. Ce show de mi-temps du Super Bowl était-il vraiment nécessaire? Probablement pas. Etait-il appréciable et divertissant? Absolument. N'en déplaise à David Lemos qui juge l'intermède «scandaleux» et «qu'on s'en serait très franchement passé».

Nous, on a adoré.

Mais ça, c'est une autre histoire...

«Scandaleux!» David Lemos s’emporte contre le show de la mi-temps

Pour revivre ça en vidéo👇

Vidéo: watson
Plus d'articles sur la Coupe du monde 2026
Trump a déteint sur le Mondial
1
Trump a déteint sur le Mondial
de Fred Valet
Le parcours de l&#039;Argentine électrise les adeptes du complot
1
Le parcours de l'Argentine électrise les adeptes du complot
Le grand buteur de l&#039;Espagne est l&#039;anti-Mbappé
1
Le grand buteur de l'Espagne est l'anti-Mbappé
de Romuald Cachod
Ce détail avec le maillot de l&#039;Argentine ne va pas plaire aux Anglais
Ce détail avec le maillot de l'Argentine ne va pas plaire aux Anglais
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
«Faire le procès de Deschamps est complètement ridicule»
de Antoine Menusier
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«Triste à pleurer»: la presse française dézingue les Bleus
«C&#039;est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
«C'est pénalty, ça»: savez-vous vraiment lire les scores de foot?
de Alexandre Cudré
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d&#039;argent
La Fifa a trouvé une nouvelle manière de gagner beaucoup d'argent
Murat Yakin est méconnaissable
Murat Yakin est méconnaissable
de Yoann Graber
Ce consultant RTS sort de l&#039;ombre: «Ce n&#039;est pas une revanche»
Ce consultant RTS sort de l'ombre: «Ce n'est pas une revanche»
de Julien Caloz
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Une particularité inattendue pourrait peser sur la finale du Mondial
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
2
Nous échouons en football et en hockey pour la même raison
de Klaus Zaugg
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
Les footballeurs ont une nouvelle manie dans leur bouche
de Yoann Graber
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
1
«Je voyais la Nati perdre»: cette star fait rire les fans de foot
de Fred Valet
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l&#039;équipe d&#039;Espagne
Ce Che Guevara aux ongles vernis transforme l'équipe d'Espagne
de Yoann Graber
Le futur de la Nati en 4 questions
Le futur de la Nati en 4 questions
de Lucien Willemin, Kansas City
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
Cette innovation de la RTS au Mondial est super
de Yoann Graber
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
1
«L’expulsion la plus stupide du Mondial»: Embolo vivement critiqué
de Sebastian Wendel, Kansas City
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
La Nati nous a donné des frissons durant tout ce Mondial
de Jérémie Crausaz
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
Merci les gars, vous avez été magnifiques!
de Yoann Graber
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
Ces deux joueurs du Mondial ont gagné le gros lot sur Instagram
de Alexandre Cudré
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
Ce changement chez Messi le rend encore plus redoutable
de Jérémy TALBOT
Vidéo: watson

Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but

1 / 25
Revivez la victoire de la Nati face à la Colombie aux tirs au but
source: sda / timothy matwey
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Les larmes de l'arbitre Slavko Vinčić lors de sa nomination
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
Avnier, la marque de vêtements du rappeur Orelsan et du designer romand Sébastian Strappazzon, a sorti une collection capsule pour marquer cette 49e édition du Paléo Festival.
Cet été, Paléo s’associe à Avnier et au designer suisse Sébastian Strappazzon pour une capsule spéciale pensée pour la vie de festivalier. La marque franco-suisse, développée il y a maintenant douze ans par le vaudois Sébastian Strappazzon et Orelsan, est passée du statut de marque de streetwear à celui d’équipementier spécialisé pour les techniciens de la scène et du cinéma.
L’article