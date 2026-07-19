Le show de la mi-temps de la Coupe du Monde 2026 Vidéo: watson

Le show de la mi-temps était aussi inutile que jouissif

Trop occupé à faire pipi, râler ou encore recharger les stocks de bières lors de la plus longue mi-temps de l'histoire de la FIFA? Pas de souci, camarade! On vous résume ce show en moins de temps qu'il ne faut pour prononcer «pause hydratation».

Plus de «Sport»

Comme chaque nouveauté historique, c'est peu dire que la perspective de la mi-temps de la Coupe du Monde 2026 aura provoqué des réactions contrastées, entre grognements des puristes d'un côté, et excitation à peine contenue des amateurs de pop culture de l'autre.

«Normalement, une pause, c'est 15 minutes, c'est dans les lois du jeu» David Lemos qui, manifestement, n'est pas content et promet de dégainer le chrono, au début de la finale

Finale nord-américaine oblige, pour la première fois en près d'un siècle, la pause réglementaire de quinze minutes s'est mutée en show rallongé à la sauce Super Bowl, triple supplément cheddar. Exit les commentaires pointus, analyses tactiques et repli des joueurs dans le tunnel pour se faire allumer par le coach, auxquels nous autres, Européens, sommes habitués. Place aux paillettes, à Madonna, Shakira, Justin Bieber et BTS.

Pour suivre le match... En direct L'Argentine réduite à dix: suivez la finale en direct

Le temps d'un commentaire express en plateau sur la RTS et que la scène soit montée en vitesse au cœur du MetLife Stadium d'East Rutherford, à New York, nous y voilà: à 22h2 tapantes, heure suisse, le show de la mi-temps commence.

Que la fête commence

Et c'est.à Madonna d'ouvrir le bal dans les entrailles du stade, entourée de Ronaldinho et de Ronaldo (l'autre, le Brésilien), dans une ambiance underground rose déconseillée aux épileptiques.

Attention les yeux, Madonna arrive! capture d'écran: rts

Ronaldo semble ravi d'être là. capture d'écran: rts

Changement de décor, changement d'ambiance. La voiture garée sur la pelouse, leur succède l'Orchestre philharmonique de New York et de l'Orchestre symphonique Simón Bolívar du Venezuela, dirigés par Gustavo Dudamel, pour interpréter «Seven Nation Army», Animal à la batterie.

Piggy et Kermit sous la baguette de Gustavo Dudamel. Keystone

Les Muppets à la finale de la Coupe du monde. Image: REUTERS

Puis c'est au groupe de K-pop BTS, en pleine tournée mondiale, de prendre le relais. On prend enfin la peine de piger que les neuf membres de la bande débarquée de Corée du Sud sont hyper cool (oui, on a 90 ans d'âge mental et tout autant de culture, désolé). Fidèles à leur réputation de professionnalisme et d'excellence, ils interprètent «Dynamite» avec brio.

Bref, c'était impeccable. Image: REUTERS

Après une brève transition assurée par Ted Lasso et Coach Beard, place à Justin Bieber (débraillé, comme d'hab, mais on l'excuse, puisque son chant est rigoureusement impeccable), pour une improvisation de son titre emblématique: «It's the world cup, hallelujah». Il nous arracherait presque deux larmes si on n’était pas tellement à cran.

Justin Bieber a interprété un tube de son dernier album, «EVERYTHING HALLELUJAH». Image: REUTERS

Et, comme toujours, il était affublé comme un paysan du 13e siècle. capture d'écran. rts

Puis c'est au tour de Shakira, de son déhanché légendaire et de Burna Boy de venir pimenter un peu le show pour interpréter l'hymne de la Coupe du Monde, Dai Dai.

La Colombienne était évidemment renversante. Getty Images North America

Cette souplesse est surnaturelle. capture d'écran: rts

Enfin, ce sont Piggy la cochonne et Kermit la grenouille, flanqués d'une chorale d'enfants beaucoup trop mignons de Staten Island, qui ferment le bal. N'oublions pas Chris Martin, chanteur de Coldplay et commissaire de ce spectacle, qui fera tout de même une discrète incursion.

La mi-temps de la Coupe du Monde 2026 a été aussi décriée que parfaitement calibrée. Getty Images Europe

Un ultime feu d'artifice plus tard, c'est déjà terminé. Ce show de mi-temps du Super Bowl était-il vraiment nécessaire? Probablement pas. Etait-il appréciable et divertissant? Absolument. N'en déplaise à David Lemos qui juge l'intermède «scandaleux» et «qu'on s'en serait très franchement passé».

Nous, on a adoré.

Pour revivre ça en vidéo👇 Vidéo: watson

Vidéo: watson