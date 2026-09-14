Movie Scene Map permet de parcourir le monde à la recherche des lieux de tournage de vos films et séries préférés. image: imago/watson

Ce site viral révèle quels films ont été tournés près de chez vous

Vous êtes-vous déjà demandé quel film ou quelle série avait été tourné à deux pas de chez vous? Un site devenu viral permet désormais de le découvrir en quelques secondes sur une carte interactive. Autant vous prévenir: Movie Scene Map est un redoutable aspirateur à temps libre.

Plus de «Divertissement»

Google Maps vient de se trouver un concurrent. Pas vraiment pour vous empêcher de vous perdre en voiture, certes, mais pour une activité autrement plus importante: découvrir si Brad Pitt, Harry Potter ou les personnages de Game of Thrones ont un jour posé leurs valises près de chez vous.

Le site s’appelle Movie Scene Map et son principe est d’une simplicité redoutable: afficher sur une carte du monde les lieux de tournage de films et de séries. Un concept qui a rapidement rendu la plateforme virale sur les réseaux sociaux, rapporte The Tab.

Il existe deux manières de tomber dans le piège. La première consiste à rechercher directement le nom d’un film ou d’une série. La plateforme analyse notamment des informations issues de Wikipédia à l’aide de l’intelligence artificielle, puis place sur la carte des points correspondant aux différents lieux de tournage.

Par exemple, ici, avec Game of Thrones, qui fait ainsi apparaître des endroits au Royaume-Uni, au Maroc ou encore sur l’île maltaise de Gozo.

image: moviescenemap

Avec Harry Potter, direction principalement l’Angleterre et l’Ecosse.

image: moviescenemap

Qu’est-ce qui a été tourné près de chez vous?

C'est toutefois la seconde fonction qui risque probablement de vous faire perdre le plus de temps: partir non pas d’un film, mais d’un endroit. Il suffit de naviguer sur la carte jusqu’à une ville ou une région et de cliquer sur l’icône correspondante pour découvrir les productions qui y ont posé leurs caméras.

A Genève, par exemple, plus d'une vingtaine de productions ont été filmées ou y sont basées, du Loup de Wall Street (2013) à Anges et démons (2009) en passant par X-Men: First Class (2010) ou encore le jeu vidéo James Bond 007: Blood Stone (2010).

Genève a servi de lieu de tournage à plusieurs productions. image: moviescenemap

Car le cinéma n’est pas le seul concerné. La plateforme répertorie également des séries télévisées et même certains jeux vidéo. Derrière ce projet se cache un développeur qui se fait appeler «Mr Flightmussy» sur Internet.

Ce dernier avait déjà créé d’autres cartes interactives, notamment Castle Map et World Train Map. Le succès de sa dernière création l’a toutefois quelque peu dépassé. Après avoir franchi le cap des 500 000 visiteurs, il a remercié les internautes sur X et annoncé travailler sur plusieurs améliorations.

La dernière mise à jour a eu lieu pas plus tard que ce lundi.

Parmi les fonctionnalités envisagées figurent la possibilité pour les utilisateurs d’ajouter ou de suggérer eux-mêmes des scènes, l’intégration d’autres bases de données que Wikipédia, une meilleure représentation des cinémas autres qu’Hollywood ou encore un outil permettant de comparer une photo prise dans la réalité avec l’image correspondante du film.

«Dangereux pour votre temps»

Sur les réseaux sociaux, Movie Scene Map est devenu un petit phénomène. Selon The Tab, une publication consacrée au site a notamment dépassé les 4,5 millions de vues sur X. Et les internautes ont rapidement identifié son principal défaut: il est terriblement addictif.

«Ce genre de site est dangereux pour votre temps», s’est amusé un utilisateur. L’idée étant qu’on commence par rechercher un film avant de se demander ce qui a été tourné dans sa ville, puis dans son quartier, puis sur son dernier lieu de vacances… «Mon Dieu, je n’aurai plus de vie», a résumé un autre internaute.

On vous aura prévenus.

(mbr)