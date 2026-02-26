L'Académie remettra également un César d'honneur à Jim Carrey pour l'ensemble de sa carrière. Keystone

Le cinéma français dévoile ses lauréats pour les César 2026

Jeudi soir, l’Olympia à Paris accueillera la cérémonie des César, où «Nouvelle Vague», «L’Attachement», «Dossier 137», «La Petite dernière» et «Un Simple accident» se disputent le prix du meilleur film, tandis que Jim Carrey recevra un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière.

Qui pour succéder à «Emilia Perez»? Malgré les dix nominations de «Nouvelle Vague», les César, remis jeudi soir, s'annoncent particulièrement indécis cette année en l'absence de succès incontestable dans les salles de cinéma françaises.

Revisitant le tournage mythique d'«A bout de souffle», le long-métrage en noir et blanc de l'Américain Richard Linklater est une déclaration d'amour au mouvement qui révolutionna le cinéma à la fin des années 1950 et vise le prix du meilleur film.

Il fait face à «L'Attachement» de Carine Tardieu, sur une femme qui se lie à son voisin de palier et ses enfants, «Dossier 137» de Dominik Moll, consacré à une enquête de la police des polices sur une bavure policière, «La Petite dernière» de Hafsia Herzi, sur une musulmane déchirée entre sa foi et l'éveil de son désir pour les femmes, et «Un Simple accident» du cinéaste iranien Jafar Panahi, manifeste contre l'arbitraire et la violence de la République islamique, tourné clandestinement en Iran et lauréat de la Palme d'or au dernier Festival de Cannes.

Ces cinq oeuvres seront départagées au cours d'une cérémonie animée par Benjamin Lavernhe et retransmise sur Canal+ à partir de 20h30 depuis l'Olympia à Paris.

Autre film en vue, «L'Inconnu de la Grande Arche», de Stéphane Demoustier, sur le destin méconnu de l'architecte danois qui conçut ce bâtiment emblématique du quartier d'affaires de La Défense dans les années 1980, a décroché de nombreuses nominations dans les catégories d'interprétation.

Jim Carrey recevra un César d’honneur

Claes Bang, acteur danois qui incarne Johan Otto von Spreckelsen, l'architecte consumé par ce chantier pharaonique, est ainsi en lice pour le César du meilleur acteur. Il sera opposé à Laurent Lafitte, qui incarne François-Marie Banier dans «La Femme la plus riche du monde», long-métrage sur l'intrusion de ce photographe auprès de la milliardaire Liliane Bettencourt.

Cette dernière est jouée par Isabelle Huppert, nommée pour le César de la meilleure actrice, face notamment à Léa Drucker («Dossier 137») et Valeria Bruni-Tedeschi («L'Attachement»).

L'Académie remettra également un César d'honneur à Jim Carrey pour l'ensemble de sa carrière. L'acteur de 64 ans, qui joue moins ces dernières années, est un des visages les plus connus de la comédie américaine, grâce à ses rôles dans «The Mask» et «Ace Ventura».

Ses performances dans des films dramatiques comme «The Truman Show», «Man on the Moon» ou «Eternal Sunshine of the Spotless Mind», lui ont aussi valu distinctions et reconnaissance de la critique.

Plusieurs personnalités du 7e Art sont attendues pour remettre des prix, à commencer par le réalisateur canadien David Cronenberg («La Mouche», «Les Promesses de l'ombre»).

La cérémonie pourrait servir de relais au monde du cinéma pour porter certains combats. Dimanche, 4000 acteurs, actrices et cinéastes ont par exemple signé une tribune dénonçant le «pillage en règle» de leur travail par des outils d'intelligence artificielle.

La présence de la ministre de la Culture Rachida Dati, sur le départ pour mener campagne à la mairie de Paris, est en revanche incertaine.

Certains nouveaux visages du cinéma français sont eux attendus, après le succès de leurs films en 2025. C'est le cas de la réalisatrice de «Partir un jour» Amélie Bonnin, dont le film est nommé dans quatre catégories, tout comme «Arco» d'Ugo Bienvenu, également nommé pour le prix du meilleur film d'animation aux Oscars.

Enfin, un visage très connu du public français malgré tout nommé aux César pour la première fois à 62 ans: Franck Dubosc prétend au trophée du meilleur scénario original pour son film «Un ours dans le Jura», l'un des plus grands succès du cinéma français l'année dernière. (tib/ats)