Megan Fox a accouché

L'actrice a donné naissance à une fille. Machine Gun Kelly, le papa avec qui elle a rompu durant sa grossesse, a partagé une vidéo avec le nouveau-né.

«Elle est enfin là! Notre petite graine céleste.» C'est ainsi que Machine Gun Kelly, 34 ans, a annoncé la nouvelle ce jeudi 27 mars à ses 9 millions de followers sur Instagram. Il a publié une courte vidéo en noir et blanc où l'on voit la main de sa fille dans la sienne sans pour autant dévoiler le prénom.

Machine Gun Kelly qui tient la main de sa fille. instagram

Megan Fox, elle, est restée silencieuse. Sur son profil suivi par 21 millions de fans, le néant. Pas de story et encore moins de post. L'actrice de 38 ans a nettoyé son Instagram après les révélations de tromperie de son ex-fiancé, eux qui avaient pourtant bu le sang l'un de l'autre pour sceller leur amour.

En décembre 2024, pendant sa grossesse, Megan Fox et Machine Gun Kelly, Colson Baker de son vrai nom, se séparent. La raison, selon TMZ, le New York Times du people? Le chanteur aurait découché et, selon le site américain, Megan Fox aurait trouvé des messages compromettants dans son téléphone. Une révélation qu'il a toujours niée. Que ce soit vrai ou pas, les deux stars ne sont plus ensemble, même si Megan Fox n'a jamais fait de déclaration à ce sujet. Néanmoins, l'actrice a effacé toute trace de son histoire d'amour avec lui sur Instagram, tout comme lui.

Le seul souvenir qu'elle a gardé de leur relation, c'est son shooting enceinte pour annoncer sa grossesse en novembre 2024. Elle apparaissait nue, recouverte d'une peinture noire.

Ça a le mérite d'être plus original qu'une photo d'un couple avec monsieur qui a les mains sur le ventre de madame dans un champ de blé. instagram

Mais Megan Fox est terriblement discrète concernant la vie de ses enfants. Avant, quand elle étalait sa relation tumultueuse avec MGK sur Instagram, elle avait beau se prendre en photo dans des chiottes avec Kourtney Kardashian, elle montrait très peu sa vie de famille, une façon de les protéger des médias et des réseaux sociaux.

Car oui, ce nouveau bébé est le quatrième enfant de Megan Fox. Elle est déjà maman de trois fils, Noah, 12 ans, Bodhi, 10 ans, et Journey, 8 ans, qu'elle a eu avec son ex-mari Brian Austin Green (David dans 90210, pour les anciens). Machine Gun Kelly a quant à lui une fille, Casie Colson Baker, née en 2009, qu'il a eue avec son ex-petite amie Emma Cannon.

