«Grandis!» L'ex de Megan Fox réagit à sa rupture avec Machine Gun Kelly

Brian Austin Green, l'ex de Megan Fox avec qui elle a trois enfants, a été interpellé par des paparazzis dans la rue et voici sa réaction face aux rumeurs de tromperie de Machine Gun Kelly.

Ça ne va pas fort pour Megan Fox. Selon les médias people américains, elle se serait séparée de Machine Gun Kelly après avoir découvert des messages déplacés dans son téléphone alors qu'elle est enceinte de six mois de leur premier enfant.

Suite à cette bombe, TMZ s'est empressé de coller aux basques de son ex-mari à Los Angeles, l'acteur Brian Austin Green (il jouait David dans la série culte Beverly Hills, 90210). Elle garde un lien étroit avec lui puisqu'ensemble, ils ont trois garçons âgés de 12, 10 et 8 ans.

Brian Austin Green sortait d'un Starbucks quand une paparazzi s'est approché de lui en lui annonçant la bonne nouvelle:

«Je voulais juste savoir ce que vous pensiez de la rupture entre MGK et Megan Fox»

L'acteur, qui d'après sa coupe de cheveux, venait de se réveiller, ne lit apparemment pas les potins sur TMZ (ni sur watson):

«Je ne savais pas»

S'ensuit alors une scène lunaire où la paparazzi lui explique que son ex-femme aurait trouvé des messages compromettants dans le téléphone du chanteur et que, pris la main dans le sac, celui-ci aurait quitté de manière soudaine leurs vacances de Thanksgiving.

Brian, si tu veux tout savoir de ce drama hollywoodien, c'est par ici👇

L'acteur a répondu ceci:

«Quel âge a-t-il déjà? La trentaine? Grandis!»

Une réponse qui a assurément plu aux fans le qualifiant de «gentleman» et de «bon gars». Il a enchaîné en affirmant qu'il souhaitait le meilleur pour elle, le bébé et leurs enfants. Megan Fox et Brian Austin Green ont divorcé en 2015 après 11 ans de relation. Ce dernier a retrouvé l'amour en 2021 dans les bras de sa coéquipière de Danse avec les Stars, Sharna Burgess. Ensemble, ils ont eu un fils en 2022 et ont annoncé leurs fiançailles l'année suivante. Brian Austin Green a également un fils de 22 ans qu'il a eu avec l'actrice Vanessa Marcil (elle a également joué dans Beverly Hills, 90210).

Brian Austin Green et tous ses enfants. instagram

Au micro de E! News cette année, il a expliqué sa vision de la coparentalité:

«Les gens font l'erreur de penser qu'ils vont tout faire pour que la séparation n'affecte pas les enfants. Bien sûr que ça va affecter les enfants. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de savoir comment ça affectera les enfants.» Brian Austin Green

Machine Gun Kelly, Colson Baker de son vrai nom, a de son côté une fille de 15 ans nommée Casie. La mère est l'amour de jeunesse du chanteur, une certaine Emma Cannon, absente des réseaux sociaux et qui cherche à être le plus discrète possible.

Megan Fox avait annoncé sa grossesse le 11 novembre sur Instagram en postant une photo d'elle, loin des clichés cul-cul la praline des mamans enceintes. Elle a posé nue, couverte d'un liquide noir dans une ambiance semi-gauthique, semi-alien. Depuis sa prétendue rupture avec MGK, elle a effacé toutes les autres publications de son compte suivi par 22 millions de personnes, mais aucune annonce n'a été faite.

Machine Gun Kelly n'a pas non plus réagi et s'est contenté de poster une vidéo de sa dernière performance sur NBC où on le voit chanter Last Christmas. Son dernier Noël avant d'être papa une deuxième fois.

