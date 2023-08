L'actrice compte exorciser son passé à coups de plume. source: instagram

Megan Fox a un nouveau talent

L'actrice de 37 ans sortira un recueil de poèmes «sombres et déchirants» à la fin de l'année.

«I am still socially relevant»

Vous aussi, vous vous demandez à quoi ressemblerait un recueil de rimes pondu par Jennifer, du film Jennifer's Body? On ne le saura certes jamais. Par contre, l'on goûtera bientôt à la verve acérée de Megan Fox, qui s'est entichée d'un nouveau passe-temps: l'écriture. L'actrice de 37 ans a en effet annoncé la sortie d'une compilation de sonnets de son crû, sobrement intitulée - oh surprise! - Pretty Boys Are Poisonous.

On ne sait pas encore si Megan trempera son bec (de plume) dans un flacon du sang de Machine Gun Kelly, avec qui elle s'est fiancée en 2022, pour noircir les lignes de l'édition originale (ceux qui n'ont pas la référence, où étiez-vous cachés?).

L'ode sera, selon les mots de la Cover Girl de Swimsuit Magazine, «déchirante et sombre». Les stances, précise le média Dazed, exploreront «les nombreuses façons dont les gens se transforment pour s'intégrer à ceux avec qui ils vivent, souvent au détriment de leur propre identité.» Ça ne vous rappelle rien?

Sur son compte Instagram, la star a en outre fourni un visuel d'introduction. Féminisme, rapport aux hommes et à son corps seront au menu. Megan compte bel et bien puiser dans la bile de sa vie personnelle pour en «exorciser» tous les non-dits.

«Ces poèmes ont été écrits dans une tentative d’exorciser la maladie qui s’était enracinée en moi à cause de mon silence. J’ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps souffre du poids de leurs péchés. Ma liberté réside dans ces pages, et j’espère que mes mots en inspireront d’autres à regagner leur bonheur et leur identité, à travers leur voix, pour mettre au jour ce qui était enfoui, mais pas oublié, dans l’obscurité» Présentation du recueil, sur Instagram et Gallery Books.

source: instagram @meganfox

Prose ou haïku? Le public découvrira bientôt le style de Megan. source: instagram @meganfox

Ce n'est pas la première fois que la star se prête à l'exercice rédactionnel, puisqu'en 2021, elle avait publié sur Instagram un poème en hommage à MGK, avant de le faire disparaître dans les limbes (le poème, donc). Mais cette fois, pas de marche arrière possible: l'écriveronne - comme le dirait Queneau - s'est assurée les bons soins de deux maisons d'édition ayant pignon sur rue (Gallery Books et Headline) pour garantir à son œuvre postérité - et retour de deniers.

Une chose est certaine, la rime de l'autrice Fox sera riche, et le petit monde de la Toile aux balcons pour scruter sous tous les angles la galette littéraire de 80 unités, qui doit sortir le 7 novembre.

