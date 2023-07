Harry Styles frappé sur scène par un objet non identifié

Vidéo: watson

Harry Styles s'est encore pris un truc en pleine poire

La star se produisait à Vienne ce samedi dans le cadre de sa tournée européenne. Durant sa prestation, l'artiste britannique a reçu un objet en plein visage.

Harry Styles, l'artiste british avec sans doute le plus de fans, enchaine depuis plusieurs années les tournées à guichets fermés. L'ancien membre du groupe One Direction est aujourd'hui un artiste confirmé qui a également entrepris un virage cinématographique. Une belle carrière parfois semée d'embuches, comme ce samedi 8 juillet, où d’après les informations dévoilées par le média TMZ, l’interprète a reçu un objet non identifié lors de son concert à Vienne, en Autriche.

L'incident a été filmé par des fans dans le public et plusieurs vidéos circulent désormais sur les réseaux sociaux. Sur l’une d’elles, on voir Harry Styles marcher sur scène avant que le drame ne se produise. Il reçoit un objet non identifié sur le visage avant de plaquer ses mains au niveau des yeux et du nez, visiblement en signe de douleur. Rien de grave finalement, puisque l'artiste a continué son concert jusqu’au bout sans faire de commentaire.

Il est fréquent que des artistes reçoivent des cadeaux et des objets sur scène qui n'atterrissent pas toujours aux bons endroits. L'année passée encore, Harry Styles avait reçu un bonbon Skittles dans l'œil lors d'un concert à Los Angeles. Mercredi dernier, Drake a été touché au poignet par un téléphone. La semaine dernière également, Lil Nas X recevait un «vagin» sur scène et la chanteuse Pink a eu le droit en cadeau à un brie de Maux ainsi que les cendres d'une personne décédée. La chanteuse Bebe Rehxa a, quant à elle, reçu un smartphone en pleine tête lors d’un show à New York à la mi-juin. Un accident qui l'avait envoyé à l’hôpital pour des points de suture.

