Cet artiste a reçu «un vagin sur scène»

Après Pink et Bebe Rexha, c'est au tour de Lil Nas X de recevoir un drôle d'objet à ses pieds en plein concert.

Pour les stars de la musique, l'amour que leur manifestent leurs fans est un avantage incontesté du job, mais cela peut également être un cadeau embarrassant. Surtout quand lesdits fans profitent des concerts pour jeter de façon intempestive envoyer sympathiquement sur scène de petites attentions à destination de leur idole, en espérant que cette dernière les remarquera.

Même si les stars ont l'air d'avoir l'habitude, certains catapultages abracadabrants ont le don de les laisser sans voix.

Lors de sa tournée Summer Carnival en juin, la chanteuse Pink a notamment reçu un brie de Meaux de 38 centimètres de diamètre, tout droit sortie d'une fromagerie de la Meuse - un luxe! Ce coup de pub magistral a été accompagné d'un sac plastique contenant les cendres de la mère d'un spectateur.

Et ce vendredi, c'est le rappeur Lil Nas X qui a été le réceptacle d'une gratification bien spéciale. Alors qu'il se produisait samedi soir à Stockholm, c'est un...sex toy qui lui a été envoyé dans les pieds, indique le média PageSix. Ou du moins une babiole en plastique mimant un vagin. Devant l'objet licencieux, l'artiste a pris le temps de faire une petite pause dans sa performance, et s'est adressé à son public:

«Who threw a pussy on stage?» Littéralement: «qui a jeté un vagin sur scène»?

Lil Nas X se reçoit un sex toy sur scène Vidéo: twitter

Plus de rires que de mal pour Lil Nas, qui s'en sort mieux que sa collègue Bebe Rexha, qui s'était littéralement pris un smartphone sur le coin de la tronche en plein concert à New York. C'est que les fans sont prêts à tout pour recevoir un petit selfie des mains de leur idole, quitte à en perdre leur téléphone!

Résultat de la transaction pour Bebe Rexha: une arcade sourcilière ouverte, un concert interrompu, et un rebond tout en finesse de la part de la victime sur les réseaux sociaux. Malgré un œil au beurre noir, la chanteuse de 33 ans a posté une vidéo dans laquelle elle entonnait son refrain «I'm good», pour prouver qu'elle ne se laissait pas abattre.

Et ce week-end, l'interprète de I'm a Mess a prouvé qu'elle prend l'humour, tout comme sa sécurité personnelle, très au sérieux. Pour la dernière nuit de sa tournée Best F * n Night Of My Life à Los Angeles, vendredi soir, la chanteuse arborait une magnifique paire de lunettes de protection, révèle encore PageSix.

Bebe Rexha ne se laisse pas abattre malgré un oeil poché. Source: instagram beberhexa

Mais des binocles glam' tout de même, d'un bleu transparent assorti à sa tenue de scène scintillante, qu'elle a chaussées sur le titre...«I'm Good». Un clin d'œil qui n'a pas échappé aux internautes: «Bebe Rexha ne joue plus», s'amuse l'un d'eux sur Instagram.

Qui sait si ce look ne fera pas des émules auprès des stars américaines?

