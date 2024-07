capture d'écran du compte instagram de Britney spears

People

Britney Spears utilise la Suisse pour pousser un immense coup de gueule

L'internaute la plus imprévisible du show-business a soufflé un (énième) vent de colère sur son compte Instagram. Pour asseoir son propos (cryptique), elle a partagé une vidéo d'un Suisse célèbre. What's going on Britt?

Leave Britney Spears alone, comme il est d'usage de prévenir depuis bientôt vingt ans. Hélas, il semble que tout le monde n'ait pas encore intégré le mantra et ça fout la quadragénaire en rogne. Armée de son compte Instagram qui tourne à plein régime (quand elle ne le supprime pas sur un coup de tête), l'interprète de Toxic gratifie donc régulièrement ses fans de coups de sang dont elle a le secret.



Une colère pas toujours facile à décrypter, qu'elle agrémente parfois de danses étranges, filmées au beau milieu de son interminable living-room.

Mardi soir (heure de chez nous), Britney avait apparemment un nouveau rocher coincé dans la gorge. Une affaire mal digérée qui la fait choisir... un glacier suisse pour tenter de s'en débarrasser. Sur le coup de 21 heures, la star a ainsi partagé le travail d'un célèbre créateur de contenu basé dans notre pays, plus précisément une courte vidéo de la vallée et des gorges de Rosenlaui, dans l'Oberland bernois.

Dans la légende qui accompagne ce panorama que le monde entier nous envie, Britney semble prendre appui sur la beauté de la Suisse pour envoyer quelqu'un se faire voir. Comme souvent, le poème est lacunaire, quasi crypté. Le voici:

«Dans un monde si miraculeux, tout ce que je peux dire, c'est que vous profitez de ma maison sur la plage ! !!??? Rêvez, vous êtes de beaux êtres humains innocents»

Elle ponctuera son message par quelques salutations d'usage: 🖕🖕🖕 Oui, trois jolis doigts d'honneur.

De quoi parle-t-elle? A qui s'adresse-t-elle? Difficile à dire avec précisions. Après une sommaire (mais passionnante) enquête sur Google et les tabloïds anglo-saxons, on serait tenté de dire que ce message d'amour à la sauce helvète est adressé à sa sœur cadette. Dans un article publié plus tôt ce mardi, le Daily Mail relate le bonheur affiché de Jamie Lynn, de ses gosses et de la maman des deux sœurs, au bord de la mer. Le média britannique enfonce le clou en notant l'absence de la chanteuse.

«Mais sa pop-star de sœur, 42 ans, était absente de cette journée en famille, alors que la querelle a repris en 2022, lorsque Jamie a publié ses mémoires "Things I Should Have Said"»

De quoi faire tourner Britney en bourrique? C'est hautement probable. La dernière fois qu'elle a évoqué Jamie Lynn, c'est dans une publication Instagram du mois de mai dernier, supprimée depuis (décidément). En substance, la star traitait sa sœur de «salope» et de «petite merde», assise sur le siège passager d'un véhicule non identifié.

Mais que vient faire l'Oberland bernois dans cette sale histoire? Allez savoir. Ceci étant dit, ça fait toujours plaisir de voir que nos contrées sont si souvent empoignées quand il s'agit de vanter la beauté de notre planète.

Le créateur de contenu utilisé par Britney Spears est bâlois, il est (très) connu sous le nom de «Marc Edmund🇨🇭» et passablement obsédé par les paysages suisses. Surtout, il peut compter sur une base de followers qui dépasse le million. Contacté par nos soins, il ne nous a pas encore répondu. On serait curieux de savoir ce qu'il pense de sa présence sur le profil de l'interprète de Baby One More Time.

Avant que la publication ne soit supprimée?