Blake Lively continue de se faire démolir



Actuellement à l'affiche de L'ombre d'Emily 2, Blake Lively n'échappe pas à la vague de haine qui lui colle aux basques depuis des mois. Les sourires et les accolades ne suffisent pas à calmer les internautes.

Elle a beau tenter de la jouer cool et de sourire aux photographes, pour le public, ça ne prend pas. Les internautes ont blacklisté Blake Lively. Que ce soit sur le compte Instagram d'Anna Kendrick, sa co-star dans L'ombre d'Emily 2, le compte Instagram de Prime Video, la plateforme qui distribue le film, ou celui des médias people, les commentaires accompagnant les publications faisant la promo, sont acerbes.

«Je ne regarderai plus jamais un film avec Blake Lively » Lu sur le compte Instagram de Prime Video

«Vas-t-en Blake» Lu sur le compte Instagram de Prime Video.

Ce mardi 15 avril, le casting était à Londres et les images montrent l'actrice aux côtés d'Anna Kendrick et Henry Golding.

«On dirait qu'ils ont été photoshopés ensemble», peut-on lire dans les commentaires. getty

Si les photos montrent trois acteurs plus ou moins souriants, les internautes voient surtout une tension de groupe.

«Henry garde ses distances, car il a peur d'être accusé de quelque chose d'inapproprié avec Blake» Lu sur le compte Instagram de Just Jared

«Les yeux d'Anna crient: "aidez-moi!"» Lu sur le compte Instagram de Just Jared

En plus de décortiquer le langage corporel de l'équipe du film, les gens sur internet s'en prennent au look de Blake Lively.

«Il semblerait que son styliste ne l'aime pas non plus»

La star de 37 ans est dans le creux de la vague. Peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, en ce moment, pour les gens, elle a tort. Si le public a une telle dent contre elle, ce n'est pas seulement à cause de son conflit avec Justin Baldoni qu'elle accuse, entre autres, d'agression sexuelle. Suite à cela, de nombreuses interviews de l'actrice ont refait surface dans lesquelles elle se montre parfois odieuse avec certains journalistes.

Ces séquences partagées sur les réseaux sociaux ont pour but de discréditer l'actrice, qui pâtit désormais d'une mauvaise réputation. Dans l'une d'elles, Blake Lively s'en prend à la journaliste Kjersti Flaa et n'hésite pas à la ridiculiser. Un moment que les internautes n'ont pas oublié:

«Hey Blake, si tu fais tes excuses à Kjersti Flaa, je promets que je regarderai les 14 premières secondes de ce film» Lu sur le compte Instagram de Prime Video

En plus d'entretiens gênants avec des journalistes, on reproche à Blake Lively son comportement avec certains acteurs. Elle a par exemple eu l'idée d'attraper les parties génitales de Henry Golding dans le premier volet de L'ombre d'Emily sans son consentement. C'est elle-même qui l'avoue dans une interview déterrée par Page Six.

Chaque commentaire sur Instagram fait référence à une bourde de l'actrice. Un autre internaute commente la photo du photocall:

«Pas de fleurs cette fois-ci?»

Il s'agit d'une référence à son style vestimentaire pendant la promo de Jamais Plus. Blake Lively s'était mis en tête de ne porter que des tenues printanières, car son personnage était fleuriste. Elle avait même encouragé les filles à porter ce type de tenues pour aller voir le film. Or, cette légèreté lui avait été reprochée, car le long métrage ne parle pas vraiment de tulipes et de roses, mais plutôt de violences conjugales.

Finalement, tous les regards sont aussi tournés vers Anna Kendrick avec qui, il y aurait des tensions depuis le tournage du premier volet de L'ombre d'Emily, il y a sept ans. Des interviews montrent un certain inconfort entre les deux actrices. Interrogée sur le sujet lors de la Première du film à Austin, Anna Kendrick n’a pas fait taire les rumeurs. Au contraire, elle a dit: «Oh, vous savez...» Une réponse énigmatique qui met de l'huile sur le feu. Désormais, son compte Instagram est envahi de messages du genre:

«Je suis embêtée, je veux te soutenir et en même temps, je ne veux pas soutenir Blake»

Quand quelqu'un s'aventure à demander: «mais pourquoi tant de haine envers Blake?», les internautes répondent en rafale: «elle a menti», «elle a tenté de s'approprier le film de Justin Baldoni». Quelqu'un résume la situation par un: «c'est la nouvelle Amber Heard».

Sur le compte Instagram de Blake Lively, les choses ne vont pas mieux. La star a désactivé les commentaires de la majorité de ses publications. Les posts les plus récents, quant à eux, n'en possèdent que quelques-uns. La dernière publication, la bande-annonce du film, a été likée 566 000 fois, mais ne possède que neuf commentaires, un ratio peu probable. Et les neuf commentaires sont tous positifs. Or, si on remonte un tout petit peu plus loin, on trouve encore quelques publications où la colonne des commentaires est restée ouverte et là, Blake Lively se fait bombarder par les haters.

Pour ne rien arranger à son cas, Blake Lively interprète, dans L'ombre d'Emily 2, une femme toxique au passé sombre qui cherche à tout prix à détruire la vie de sa meilleure amie, Stéphanie. Une histoire qui, pour beaucoup, rejoint la réalité.

Le procès qui oppose Blake Lively à Justin Baldoni aura lieu en mars 2026 et une série est en préparation.

