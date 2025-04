Adam s'estlivré sans tabou.

Il a perdu un orteil en se masturbant

Dans une interview, Adam DeVine, connu à travers la série américaine culte «Modern Family», a raconté un souvenir de jeunesse très bizarre.

Janna Halbroth / t-online

Plus de «Divertissement»

Un article de

Adam DeVine, qui a fait rire le monde entier à travers la série Modern Family, a raconté une anecdote très inhabituelle sur ses premières expériences sexuelles. C'est au micro du podcast In Depth with Graham Bensinger que l'acteur s'est remémoré un incident survenu alors qu'il se masturbait dans la baignoire.

«C'était l'une des premières fois que je me masturbais. Et c'était la première fois que quelque chose sortait», raconte avec un naturel déconcertant celui qui a aujourd'hui 41 ans. «Je me suis dit: "Qu'est-ce que c'est que ça?"».

«Et alors que j'essayais de comprendre, j'ai vu un petit orteil, mon petit orteil, flotter dans la baignoire» Adam DeVine

Le jeune Adam DeVine était sous le choc. Il a tout de suite pensé que c'étaient ses actions sur lui-même qui avaient provoqué la chute de son orteil. Il a tout de suite appelé sa mère, qui a rapidement sauvé son membre perdu de l'eau.

Accident grave à onze ans

Bien sûr, on l'aura tous compris, DeVine n'a pas contribué à la chute de son petit doigt de pied. Il s’agit plutôt du résultat d’un accident que la star de la série a eu lorsqu’il avait onze ans.

Alors qu'il poussait son vélo à travers la rue, il a été heurté par une bétonnière et grièvement blessé. Il a souffert de plusieurs fractures osseuses. 25 opérations ont été nécessaires pour guérir le corps du garçon. Mais il n’a pas pu être sauvé complètement. Les médecins l’ont prévenu: son orteil pourrait tomber.

L'interview de Adam par Graham Bensinger 👇 Si vous voulez bien comprendre l'anecdote, voici l'extrait d'interview. Vidéo: YouTube/Graham Bensinger

DeVine a joué dans la série américaine Modern Family de la saison cinq à la saison sept. Il a endossé le rôle d'Andy Bailey, qui a d'abord travaillé comme nounou, puis est devenu l'assistant de Phil Dunphy et plus tard le petit ami de Haley Dunphy. Il était là à nouveau dans la saison neuf. Modern Family se classe 5e parmi les séries comiques les plus réussies et a remporté un total de 22 Emmy Awards.

Dans sa vie privée, Adam DeVine est marié à sa collègue Chloe Bridges. Les deux se sont rencontrés lors d'un tournage ensemble. Ils se sont mariés en 2021 et ont un enfant ensemble.