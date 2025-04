Après six ans d'idylle, Kristen Stewart et sa compagne Dylan Meyer se sont dit «oui».

L'actrice Kristen Stewart a passé une grande étape

C'est un grand OUI! Kristen Stewart et sa compagne Dylan Meyer ont prononcé leurs vœux de mariage lors du dimanche de Pâques, ce 20 avril 2025.

Jennifer Doemkes / t-online

Si vous ne connaissez pas grand-chose à la vie sentimentale de Kristen Stewart (quel scandale!), sachez que dans le passé, l'actrice de 35 ans a formé un couple ultra-scruté avec sa co-star de la saga Twilight, Robert Pattinson. Mais leur amour s'est brisé en 2013. Après avoir fréquenté les chanteuses Soko et St. Vincent, puis le mannequin Stella Maxwell, l'actrice est apparue avec une nouvelle partenaire à ses côtés, la scénariste Dylan Meyer.

Voilà déjà six ans que cette relation a été rendue publique. Elle s'est concrétisée par des fiançailles en 2021. Et après six ans d'idylle, le couple a décidé de passer à la vitesse supérieure: Kristen Stewart et Dylan Meyer se sont mariées ce dimanche.

Lors d’un passage dans l’émission de radio d’Howard Stern, Kristen avait dévoilé quelques détails sur cet engagement à venir:



«Je voulais absolument qu’on me demande en mariage, j’ai bien fait comprendre ce que je voulais et elle a totalement assuré. On va se marier, ça arrive bientôt!»

Pour son grand jour, Kristen ne voulait pas de chichis:

«Je veux que ce soit plutôt décontracté. Je ne veux pas que quelqu’un accompagne quelqu’un dans les allées. On va juste se lever, échanger nos vœux et faire la fête après. C’est une excellente excuse pour se retrouver et se dire "Je t’aime" devant tous nos amis.»

Simplicité hollywoodienne

On dirait bien que Kristen a eu son mariage de rêve. La cérémonie a finalement eu lieu... au restaurant mexicain Casita Del Campo, à l'est de la ville. Selon le portail américain TMZ, le couple a récupéré son certificat de mariage au tribunal de Los Angeles la semaine dernière afin de pouvoir officiellement se marier.

Des photos, obtenues par le magazine américain People, montrent Dylan Meyer et Kristen Stewart dans l'espace extérieur du restaurant, notamment en train de se mettre des bagues devant un petit groupe d'invités. Le mariage presque secret a été suivi par un cercle proche de membres de la famille et d'amis, dont l'actrice de Pretty Little Liars Ashley Benson et son mari Brandon Davis.

Les deux femmes avaient choisi des tenues décontractées pour cette célébration intime. Kristen Stewart portait un costume deux-pièces composé d'une jupe à motifs gris clair avec une veste assortie sur une chemise blanche, tandis que Dylan Meyer portait une mini-robe en soie de couleur crème avec un chemisier semi-transparent.