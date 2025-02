Drake attaqué par un drone: la vidéo qui fait rire internet

Raté! twitter

Drake se bat contre un drone: «c'est insultant»

Une vidéo fait actuellement le tour des internets. On voit un drone s'incruster sur la terrasse du penthouse de Drake que ce dernier tente de faire fuir avec une claquette.

Imaginez: vous êtes paisiblement en train de parier en ligne en buvant une piscine de rosée dans votre penthouse... un mercredi normal, quoi. Tout à coup, stupeur et tremblement. Un drone surgit sur votre terrasse et vous arrache ce moment d'intimité. C'est ce qui est arrivé à Drake. La star, surprise comme un enfant qu'on a pris la main dans le pot de confiture, a cherché à se défendre en lançant dans un geste désespéré l'une de ses savates en direction de l'engin. Mais le drone était aussi habile qu'un moustique et la chaussure en plastique était trop légère pour atteindre sa cible.

Jugez plutôt:

Vidéo: twitter

La vidéo partagée ce mercredi 19 février sur X par un certain Fear Buck est devenue virale. Un internaute a commenté:

«Ça fait partie des 5 choses les plus drôles que j'ai vu dans ma vie» On est moins emballé que ce twitto. Disons que c'est la chose la plus drôle qu'on aura vu de la journée.

D'autres se demandent où se trouve dorénavant la fameuse claquette:

Mais c'est surtout le côté mise en scène qui fait réagir. Pour plusieurs internautes, la séquence est un coup marketing de Stake, un casino en ligne sur lequel on peut jouer avec différentes cryptomonnaies et avec qui Drake collabore depuis 2022.

«C'est tellement mis en scène que c'est insultant qu'il pense qu'on va le croire»

D'autres font remarquer, grâce à des captures d'écran et des zooms, que le pilote du drone est carrément dans l'appartement.

«Mise en scène, pilote de drone assis dans le coin»

En effet, on reproche à cette vidéo de ne pas être labellisée comme une collaboration publicitaire. Selon le Financial Times, en 2022, la star a gagné 100 000 dollars grâce à ce partenariat. Une rémunération qui a probablement augmenté depuis, vu la croissance phénoménale de l'entreprise australienne. Comme le rappelle Forbes, Stake est si rentable qu'un piratage de 41 millions de dollars en septembre 2023 a fait l'effet d'une tempête dans un verre d'eau. L'entreprise a reconnu l'incident et est passée à autre chose.

Quant à Drake, sa collaboration avec Stake est si étroite que c'est la première chose qui apparait sur son compte Instagram, l'un des plus suivis au monde avec 145 millions de followers. Stake passe avant tout le reste, y compris Nocta, la sous-marque Nike que la star a lancée en 2022, sa maison de disques, October's Very Own, sa société de parfums, Better World Fragrance House, et même la page officielle de son fan-club.

Autre élément qui laisse à penser qu'il s'agit d'un coup marketing du casino en ligne: la vidéo a été partagée par Fear Buck, un compte Twitter suivi par plus de 800 000 personnes et qui, jusqu'à récemment, affichait dans sa bio un lien Stake.

