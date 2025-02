Kendrick Lamar vs. Drake: Obama avait prédit le gagnant

Vidéo: youtube

Obama avait prédit la guerre entre Kendrick Lamar et Drake

Kendrick Lamar aurait remporté cette guerre, dimanche soir, grâce à la mi-temps du Super Bowl. Neuf ans avant qu’ils se déchirent sous nos yeux, le président démocrate... le savait déjà. La vidéo refait surface aujourd’hui.

Plus de «Divertissement»

La prestation de Kendrick Lamar, dans la nuit de dimanche à lundi, est devenue la mi-temps du Super Bowl la plus regardée de l’histoire de la NFL. Avec 133,5 millions de téléspectateurs, le rappeur bat donc de peu le concert de Michael Jackson de 1993 (133 millions), mais ce n’est pas tellement ce qui excite ses plus grands fans.

En pleine rap-battle contre son ennemi Drake, celui qui vient de rafler cinq Grammy Awards l’a achevé en direct avec le morceau Not Like Us, dans lequel il le traite ouvertement de «pédophile». C’est en tout cas l’analyse des spécialistes du genre, qui viennent de déclarer Lamar définitivement vainqueur.

Et il paraît aussi que.. «En termes de taille, d'échelle et d’argent, nous assistons au dernier conflit de rap de cette ampleur» Dans The Ringer , en 2024

Une guerre qui, pour autant qu’elle soit réellement terminée avec la mi-temps du Super Bowl (on en doute), aura duré plus d’un an et demi. Au total, les deux stars rivales dégaineront dix diss tracks (chanson intentionnellement destinée à attaquer autrui) et ira jusqu’au tribunal, puisque Drake accuse leur maison de disques Universal (oui, ils sont dans la même écurie) d’avoir sciemment orchestré une promotion virale de Not Like Us.

Quoi qu’il en soit, le succès de ce morceau est indéniable. Alors que c’est la première diss track à avoir été récompensée aux Grammys, ses écoutes ont littéralement explosé (+430%) depuis la mi-temps du Super Bowl.

Le show de Kendrick en intégralité: Vidéo: twitter

La prédiction d’Obama

Comme si cette querelle devait forcément démarrer un jour, il y a neuf ans, un certain président démocrate avait déjà été questionné à ce sujet. Comme quoi, cette guerre, encore théorique à l’époque, faisait déjà fantasmer l’industrie du hip-hop. Dans une interview avec le YouTubeur Swoozie, il n’avait alors pas hésité une seconde avant de se risquer à une prédiction.

Drake ou Kendrick Lamar? «Je dois choisir Kendrick. Je pense que Drake est un artiste exceptionnel, mais Kendrick... ses paroles... son dernier album... remarquables» Barack Obama

Voici la séquence en question: Vidéo: youtube

Les deux stars étaient alors au sommet de leur art: Kendrick Lamar venait de sortir To Pimp a Butterfly et Drake faisait trembler les hit-parades avec Views. Deux ans plus tard, Lamar raflait un prix Pulitzer 2018.

Barack Obama est-il pour autant objectif? Il faut préciser que les deux hommes se connaissent très bien. Pour l’ancien président, Kendrick est le «meilleur artiste de son époque» et il l’a invité plusieurs fois dans un cadre politique, à Washington ou en meeting de campagne.

Le 30 octobre 2024, il en remettra une couche dans le podcast «DeepCut», comparant le débat sur le meilleur rappeur de tous les temps à celui qui «opposera éternellement LeBron et Michel Jordan». Alors, Drake, J. Cole ou Kendrick?

«Kendrick est mon ami et il s’est produit à la Maison-Blanche. Mais il a un statut unique aujourd’hui, c’est incomparable» Barack Obama, 6 mois après le prix Pulitzer de Kendrick Lamar

En conclusion, Barack Obama, comme il le dit lui-même dans la vidéo prémonitoire, est définitivement le président le plus calé en hip-hop.