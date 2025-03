Channing Tatum sort avec une fille de 19 ans sa cadette. getty/instagram

Qui est la nouvelle petite amie de Channing Tatum?

L'acteur séparé de Zoë Kravitz a retrouvé chaussure à son pied. Il est désormais avec un mannequin.

Jadis, Channing Tatum et Zoë Kravitz, c'était ce couple stylé qui faisait du BMX dans New York. Mais ça, c'était avant. Ils se sont séparés en octobre 2024, rompant ainsi leurs fiançailles après 3 ans de relation.

L'acteur de 44 ans est désormais avec Inka Williams, une mannequin de 25 ans, révèle People. Ils ont été vus ensemble le 28 février. D'après une source du magazine, ils se voient «de manière romantique». Bref, pas de friendzone ici.

«Channing va bien. [Inka] le rend heureux» Merci, source de People.

On apprend tout de même grâce au site américain que la jeune femme est d'origine australienne et qu'elle n'a pas un parcours ordinaire, puisqu'elle a été élevée à Bali. On peut difficilement faire plus cool.

Elle raconte sur le site By Charlotte, une marque de bijoux, à quel point cette île a façonné la personne qu'elle est aujourd'hui:

«Grandir à Bali a fait de moi une personne très compatissante. C'est un endroit coloré et harmonieux, mais avec une pointe d'imperfection. Je me sens tellement liée à la culture et à l'énergie de cette île. C'est tellement sacré et profond»

Inka Williams a 25 ans. instagram

Pour lancer sa carrière de mannequin, elle a déménagé à Londres, ce qui n'a pas été facile, surtout quand on passe du soleil et de la plage à la pluie et aux briques.

«L'océan me manque vraiment. C'est difficile pour moi de me retrouver dans un endroit moins chaud, mais c'est une très bonne expérience»

instagram

Inka Williams fait partie de la prestigieuse agence IMG et même si elle n'est pas l'égérie de marques internationales, elle a déjà posé pour Vogue Arabia et a figuré dans des magazines tels que Elle Australia et Harper's Bazaar Indonesia. Elle a également 2,4 millions de followers sur Instagram, ce qui n'est pas dégueu.

En 2019, elle crée She is I, sa marque de vêtements inspirée des créations que sa mère lui confectionnait quand elle était petite et des pièces qu'elle imaginait pour elle dans les années 1980-1990.

Pour le moment, le couple n'a rien officialisé. Dans le monde des stars, ça passe par une photo sur les réseaux sociaux ou un tapis rouge. Ils ont juste été photographiés ensemble à Los Angeles, bras dessus bras dessous, un soir avant les Oscars. Inka Williams a également partagé à la fin du mois de février sur Instagram des photos d'un van blanc, véhicule qui, selon le Daily Mail appartient à Channing Tatum.

