Voici le seul défilé de la Fashion Week ouvert au public

Nul besoin de faire partie de la Haute pour assister au défilé L'Oréal à Paris. Ouvert au public, il s'est tenu place de l'Opéra. Les égéries de la marque ont défilé devant un public conquis.

Normalement, pour assister à un défilé de la Fashion Week, il faut soit être célèbre, soit être fortuné, soit avoir des amis célèbres et fortunés. Mais pas pour le défilé L'Oréal. Celui-ci s'est tenu ce lundi 23 septembre sur la place de l'Opéra à Paris et il était ouvert à tous.

C'est parce que ce n'est pas vraiment un défilé de mode. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, les modèles sourient, voire rient carrément entre elles. Pour ce show, les vêtements ont peu d'importance, ce sont les égéries sur le podium qui comptent (et accessoirement leurs millions de followers sur les réseaux sociaux). Autrement dit, c'est juste un énorme coup de pub.

Sur scène, il y avait Andie MacDowell, Eva Longoria, Cara Delevingne, Yseult, Cindy Bruna, Camila Cabello, pour n'en citer que quelques-unes. L'un des derniers visages à avoir rejoint la marque: Kendall Jenner qui, pour l'occasion, est passée du brun au blond.

Kendall Jenner arrive à l'opéra Garnier ce 23 septembre 2024. Image: instagram

Kendal Jenner dans les coulisses du défilé. Image: www.imago-images.de

Parmi les stars ayant électrisé le défilé, citons le mannequin français Cindy Bruna et ses jambes kilométriques. Elle portait une robe bustier Thierry Mugler qui avait l'air d'être sculptée directement sur son corps.

Aishwarya Rai, actrice et mannequin indienne, Miss Monde en 1994, a également ébloui le show. Elle est l'une des plus anciennes égéries L'Oréal. C'est notamment grâce à elle que la marque s'est fait connaître dans son pays.

Et parce que les femmes n'ont pas le monopole de la beauté (même si ce sont elles qui font vendre), il y avait deux hommes pour représenter la gent masculine chez L'Oréal. Tout d'abord Baptiste Giabiconi, mannequin et héritier de Karl Lagerfeld et Jacob Rott, 24 ans, nouveau chouchou de la mode découvert sur TikTok.

Jane Fonda, 24 ans également (en années chien), est la seule à avoir défilé en baskets sur le catwalk. Mais bon, c'est Jane Fonda, elle fait ce qu'elle veut.

Jane Fonda lors des répétitions sous la pluie. Image: www.imago-images.de

Victoria Dauberville, danseuse étoile, se devait de faire honneur au lieu devant lequel le défilé se tenait, l'opéra Garnier où elle a fait ses armes. Cette ballerine casse les codes de la danse classique en enflammant les réseaux sociaux de ses chorégraphies.

L'Oréal tente également de se montrer inclusive en faisant défiler des beautés moins conventionnelles, comme Beatrice Maria Adelaide Marzia Vio, surnommée Bebe Vio, une escrimeuse italienne amputée des bras et des jambes à cause d'une méningite sévère à l'âge de 11 ans. Néanmoins, c'est bien Kendal Jenner et Cara Delevingne qu'on voit en première ligne lors du grand final du défilé.

En plus des célébrités sur le podium, il y avait aussi du beau monde au premier rang. Certes, le défilé était gratuit et ouvert au public, mais il y a toujours des VIP dans ce genre d'événements. C'est la Fashion Week, faut pas non plus être trop gentil.

Parmi les invités, le chanteur Eddy de Pretto et la chanteuse Eve Garnier. Image: www.imago-images.de

Nabilla. Image: www.imago-images.de

Léna Situations. Image: www.imago-images.de

