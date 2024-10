L'actrice emblématique de Friends et du Morning Show était l'invitée de Jimmy Kimmel mercredi. soir. jimmy kimmel live

Jennifer Aniston dément une folle rumeur sur Barack Obama

L'actrice a profité de son passage mercredi soir dans l'émission «Jimmy Kimmel Live!» pour remettre les points sur les «i» et dissiper quelques spéculations particulièrement étranges à son sujet.

Si Jennifer Aniston ne s'attendait probablement pas à voir son hôte dégainer un vieil exemplaire du magazine InTouch Weekly datant du mois d'août, la rumeur était trop croustillante pour ne pas être évoquée. Intitulé «La vérité sur Jen et Barack», l'article du tabloïd affirme que l'actrice aurait eu une liaison avec l'ancien président Barack Obama, ce qui a laissé sa femme, Michelle, «trahie».

En août, le magazine people InTouch Weekly était le premier à relayer des rumeurs de liaison entre Jennifer Aniston et l'ancien président américain. jimmy kimmel live

Après avoir attendu que les rires et les applaudissements du public se dissipent, l'actrice a reconnu avec un gloussement: «De tous les appels que vous recevez de votre attaché de presse où vous vous demandez simplement: "Oh non, qu'est-ce que ça va être cette fois?" ou que vous recevez un e-mail vous informant qu'un tabloïd ringard va inventer une histoire... vous vous retrouvez... avec ça».

«Je n'étais pas en colère», a-t-elle poursuivi avec un grand sourire, mais «c'est absolument faux». Barack Obama, assure la star de Friends, elle ne «l'a rencontré qu'une fois.

«Je connais Michelle plus que lui!» Jennifer Anniston, sur l'émission de Jimmy Kimmel.

«Donc non», conclut Jennifer Aniston, «il n’y a pas de vérité» ou de trahison envers Michelle Obama. Bah, on l'aurait presque pardonnée.

«Jen» n'avait même pas l'air particulièrement fâchée de cette rumeur infondée. jimmy kimmel live

D'autres murmures tout aussi affriolants

L'animateur a profité d'avoir la star de Friends sous la patte pour assouvir sa curiosité et faire le point sur d'autres légendes - tout aussi extravagantes. Notamment celle selon laquelle l'actrice de 55 ans aurait essayé un soin du visage au «sperme de saumon», dans le but d'afficher une peau plus jeune. Une «beauty confession» qu'elle avait déjà partagée avec le Wall Street Journal.

«Je l'ai fait», a admis l'actrice avec un éclat de rire. «Mais laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas comme si on se demandait comment on extrayait le sperme du saumon... C'était un peu flou. J'ai juste cru la femme sur parole et je lui ai dit: "Bien sûr!"»

«N'ai-je pas l'air d'un saumon? N'ai-je pas une belle peau de saumon?» Jennifer Anniston.

L'animateur a également sauté sur l'occasion pour lui demander si la comédienne conservait effectivement un sac contenant les «cendres de sa thérapeute décédée» avec elle et voyageait à l’étranger avec des «pots d’olives». «Toutes ces rumeurs sont vraies», a confirmé l'intéressée, qui s'est toutefois refusée à expliquer plus en détail l'histoire des cendres ou des olives. «C’est une longue histoire.»

On en sait plus sur les cendres de la psy grâce à une vieille interview dans le magazine GQ, en 2012, durant laquelle Jennifer Aniston avait expliqué s'être vue offrir le paquet de cendres à l'enterrement («Elle me considérait comme une fille, et je la considérais comme une mère», a-t-elle ajouté à l'époque). Le cas des olives demeure une énigme irrésolue à ce jour. Une histoire d'Omega-3, sans doute. (mbr)